最近行情震荡，越来越发现很多朋友就两种状态，要么是想法特别多，一日三变。要么就是基本没想法，听之任之。不知道看我文章的朋友现在是哪一种状态。但前面我和朋友们讨论的时候，就和他们说，此刻无论是想法特别多，还是基本没想法，都得理一下自己的投资思路。

当时我就问那些朋友，做股票，盈利只是结果，我做什么动作可以达到这个结果。然后七七八八，好多朋友说了一堆，但归纳起来也就三件。一种是“一个好股票，闭眼拿着”；一种是“一个好时机，安心介入”；一种是“一股大资金，能跟着做”。上面图里就是对此时的投票统计。

不看走势，看行为

然后，问题来了，以上三点是我要做的，那么看走势的上涨跌跌，我能达成以上三点吗？当时这个问题，我也问了不少朋友，基本都是摇头。于是，我就请他们，到应用-市场，下个“博尔系统”APP，自己去量化交易行为。因为既然看走势不能达到我想要的，那就应该“不看走势，看行为”。

很多时候，交易上涨涨跌跌，行情低迷，方向不明的时候，看交易行为，反而立竿见影。就像当前市场，确实有不少股票，前几天还是无温不火的横盘，突然就大涨起来，走势上几乎是毫无征兆的。但换个角度，不看走势，看行为。就能发现代表积极机构行为的“机构库存”在横盘中早早出现了多日。试想，在市场越来越低迷的时候，一个股票表面同样低迷，但背后机构资金的积极行为却持续不断，意味着什么？至少这种股票的机会，比普通股票，要多出许多吧。

哪怕是下跌的股票，很多也能看到下跌背后，橙色的“机构库存”反而出现，说明越跌机构越积极。这样的股票，随时就有一把突然的大反击。这方面，大家只要 自己点这里进入“博尔系统” ，再自己去量化，平静的行情中，机构行为反而是特别容易体现出来。

理清思路，下跌不慌

而行为看到之后，同样的震荡、下跌、上涨，都能明辨出资金的意图，和上面图里的股票对比，下面图里的股票，也是同样的震荡横盘，同样的下跌反弹，但结果完全不同。区别就是“机构库存”都是消失的状态。