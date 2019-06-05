今天行情，又涨了十几点。虽然这十几点的上涨不算多，但至少不用立马去考虑是否要破位下行了。但和不少朋友沟通，也发现，现在这段时间，很多朋友的想法，是被行情牵着走的，目前也是各种两难，一方面特别希望行情横盘后能向上突破，但另一方面又觉得能涨上去吗，心里打鼓。于是当时我也发起了一个投票，了那些朋友一道题，未来行情跌100点，你会走吗？未来行情涨100点你会走吗？投票结果大家看看？虽然参与的人不多，但也太一致，都不动。

一道选择题？

当时我和那些朋友说，不管涨跌，反正都不走，一点动作没有，那就真不适合炒股了。因为众多股市亏损的人，不就是一动不动，一路套到现在吗？而深套的人哪怕后面还有10连涨，有关他们什么事？去年反弹、等待、又深套的一幕幕反复发生，这次对很多人来说，可能又是一次重复。而要是现在想改变，那可以上一下手机应用-市场，先下一个“博尔系统”APP，自己先去量化一下交易。量化交易的有不少实用技巧，我这里就说个很直观的，直接用“机构库存”来看机构动作。看清了就知道此刻哪些该动，哪些不该动。

好事的集中地

如果手头有些钱，想补仓。或者轻仓的想在买点，首先注意的就是“机构库存”不断增加的股票。因为机构库存就是对积极机构行为的量化。机构库存越来越多，自然说明机构参与越来越积极，好事一般都是从这些股里出来的。