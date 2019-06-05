行情像昨天这样的调整，虽然确实有很多股票跌了不少，但毕竟指数还是在原本的区间内震荡。此刻最不值得事情，就是本来应该乐观的时候，天天却在闹心中度过。这里先给大家看点开心的，眼下的样子和之前真是似曾相识。很明显，如果按照10年一轮的规律来说，现在可以跌，就像1999年5.19行情之后，也出现了一个从1700回到1300点的回落。但之后行情结束了吗？显然没有。2000年的牛市又来了。

再说当前，这两天的下跌，有些朋友原本3月进去的资金又套牢了。并且2月空翻多后，上来这把特别看好，所以进的比较多，有的朋友把本来打算买房的钱都投进去了。这把一套，家里就闹开了。你说家里老婆会管男人怎么炒股票吗？当然不会管，但房子不能换，孩子不去教，天天都看股票，那肯定就跟你没完了。于是就抛出一句话，就让男人吃瘪，“不要当我不懂股票，过年到现在也就上上下下，有没跌，你怎么能做的那么差！”

不苦涩背后不是偶然

我是非常理解那朋友那一刻的有苦说不出。但后来我一看他的股票，确实有问题。虽然他一直觉得他选的股票不错，但实际我拿“博尔系统”去量化一下，发现长期处于“机构 库存”消失状态，而“机构 库存”是对机构积极行为的量化，“机构 库存”消失，属于机构不管的状态，反弹无果、一路下跌一点也不奇怪。这不仅仅是我同学的股票，大家手头里也一个道理。所以都可以先上应用商店，下个“博尔系统”APP，自己去量化，股价越跌自然越便宜，但如果量化不出机构库存，股价低也不值得去做。

下面这种，就是机构库存消失的状态，哪怕反弹很诱人，但进去就容易被实锤。一迟疑就越套越深。

而此刻，指数其实还是在横盘，但一批股票已经在这两天创新的往下走了。里面很多都是“机构库存”消失的股票，而这样的股票，当然是最讨厌的，因为不是创个新低就完事了，一旦“机构 库存”消失，很容易反复新低。大家现在无论手头上的股票是震荡的、上涨的、刚创新低的， 都可以点这里进“博尔系统” ，去量化有没有“机构 库存”，库存消失的都得小心。

不要轻易走

而至于那朋友的股票，虽然家里人一定要他跑掉，并且以后也别再做股票了。但我看了一下，此刻反倒要留一留的，因为已经量化有橙色的“机构 库存”了。并且有“机构库存”的股票，我都会再去用主导动能，量化因机构行为导致的交易结果。而我那同学的股票，当时量化出来，是蓝色的空头回补主导。说明虽然是跌的很难看，但机构在空头回补了。

一旦机构空头回补，那出现转机的第一步就出现了，就像上面图里的股票那样，虽然还在下跌，但已经是蓝色的空头回补出现了，后面一旦再出现红色的做多主导，那低吸后的转折也就发动了。这也是当前下跌股最大的转机所在，这方面，大家可以自己到应用商店，下个“博 尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，把自己手头在下跌的股票，都一一量化一下，只要看到了交易状态的变化，相信看到了股票有这种反击准备，大家都知道该怎么做，要走的也先等等，轻仓都还能再买点呢。总之2680~2550的区域，已经反复了1个半月还多了。这种位置上，简单判断向上、向下意义都不大，2900这个位置狡诈的很。











