今天跌了差不多30点，指数不算很多，但个股很多都跌的挺多。所以讨论的也比较多。但讨论的时候，我问那些朋友，如果明天再跌，你们会跑吗？结果基本都说不会跑，因为就在2850~2950之间震荡，今天2862点，再下去就是2850点的震荡下沿，跑了不是跑在低位吗？









于是我又问，2850破位下去跑吗？不少朋友想了一下，也说不跑，因为万一是假破位呢，一卖就是卖在地板。于是我再问第三次，如果再跌下去补缺口，跑不跑？结果还是回答不跑，因为都补缺口了，还去跑他干嘛？

不看走势看行为

以上三个问题，看我文章的朋友自己也可以问一下自己，是不是也有类似的回答。如果是的话，并不说明不跑就是错的，但有点很明显，既然都知道看走势的涨跌，不足以促使你行动，那眼下看走势还有什么用？

而这也是前面我和那些朋友说的，眼下阶段就该“不看走势，看行为”。眼下看行为好处多多，大家也可以到应用-市场，下个“博尔系统”的应用，自己量化交易中的行为。就拿市场来说，下面图里是上证指数，上半部分是行情走势，下半部分是对当天交易行为的量化，其中黄颜色代表“获利回吐行为主导”。



3天之前，主导交易的力量就从红色的“做多主导”改变为黄颜色的“获利回吐主导”。而市场中，获利回吐力量特别大的时候，其他不说，肯定是不怎么好买股票了，否则很容易因获利回吐引发的震荡而受损。

另一方，大家是否也发掘了，一旦看到了交易行为，就算走势那部分遮掉不去看他，也一样知道自己现在该怎么做。反倒是盯着走势看，更容易出错， 这方面大家自己点这里进“博尔系统”， 再去量化自己手头股票的行为，也能感受到，最近不看走势看行为，反而做的更好。

机构行为不隐藏

另外，目前尽管市场震荡，但也有一个看手头股票好不好的直观办法，同样是看行为，看机构行为，最近只要能量化出橙色的“机|构|库|存”，就说明有积极的机构行为，一天两天不算什么，但如果行情震荡的时候“机|构|库|存”能持续出现，即便股票不涨，也不差的。









但问题是，如果一些股票到现在为止，一点点“机|构|库|存”都没有，就说明机构资金对这个股票处于放弃的状态，这种状态下，股票要好就很难了。这方面大家可以先去下好“博尔系统”APP，或者直接点这里进入，由于现在震荡横盘的股票不止一个、两个，而是一大批，很可能大家手头股票就是在震荡，而震荡中有么有机构资金在关照，自己去量化一下，心里是会又底很多的。很明显，最近能在震荡中，脱颖而出的，至少之前的横盘中，已经有很长一段时间，有积极的机构行为做准备了。