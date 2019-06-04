时至6月，接下来行情的任何一个小震荡，都不要轻视。因为5月已经横盘了一整月，并且如果大家回顾，过去4年的5月，都在盘整。这之所以如此，显然不是因为散户5月习惯休息。而是机构资金5月在为全年的大局定方向，而这个方向定下来之后，等到6月，无论向上还是向下的小震荡，都有可能是一个大动作的开始。

平步青云，还是边缘化？

那么在这种全年选择的时候，股票被机构选中，后面平步青云；股票被机构放弃，多半就是被边缘化。道理相信大家都懂，关键还是要看清机构的取舍，这方面可以上应用-市场，下个“博尔系统”APP，自己来量化清楚交易背后的“机构库存”，这样就能看出机构行为，在五月的大是大非，帮助是很大的。

如果有机构在股票里动作，大家是可以量化出明显的橙色“机构库存”，这就说明肯定是有机构在里面行动的，因为本身“机构库存”就是对积极机构行为的量化。有机构库存之后，，再看机构在做什么，就要再去量化一下“主导动能”，在有“机构库存”的时候，主导交易的力量，基本就是机构行为导致的。那么在震荡中，一个可喜的交易行为变化，就是先从做空主导（绿色），转变为空头回补主导（蓝色），再转变为做多主导（红色），就像下面图里的股票那样。

为什么要让大家看这种交易状态的变化，因为机构市，如果机构都是高举高打，猛冲猛打，股票早就涨上去了，都不用说，你也知道机构在做多。但毕竟现在震荡的股票多，震荡的股票什么状态是比较好的，实际操作中更有作用，而上面这种“绿蓝红”的变化，正是震荡中最常见的转折。哪怕你的股票在下跌，也可以 点这里进“博尔系统 ” ，再去量化机构库存有没有存在，主导动能在怎么变化，如果下跌中已经看到了空头回补主导，那这种下跌，就和一般的下跌资金出逃完全不同了。

定全年时别逃跑

真正容易形成大杀伤力的跳水，往往背后是量化不出“机构库存”的，说明机构处于逃跑、不管的阶段。那种状态下，非常容易出现横盘跳水，一日游等状态。

关键是处于5月这种“机构月”上，如果没有“机构库存”，真成了机构在全年的战略选择的体现，那后面是影响是很大的，不是一时的。而现在大家自己下好“ 博尔系统 ”APP， 或者直接点这里进入 ，自己去量化机构库存，管它是一时还是全年，没“机构库存”的股票，多点谨慎，多点小心总是不错的。







