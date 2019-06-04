行情三连震之后，有高兴的，也有憋气的。生气的不用说，就是因为涨的时候，他股票表现一般，行情一震荡，跑的比兔子都快。而高兴的人主要以经验丰富的老股民，以及机构里的朋友为主，因为，在他们看来，这种行情，就算直接涨回3200点，能赚多少，但只要行情一波动，赚钱的机会就又来了。

炒股好比看医生

对此，我先提醒所有觉得自己手头股票表现不佳的朋友。现在表现好的股票多了去了，从表现不佳，变成表现好的股票，更是多了去了。而市场震荡的时候，那些表现不佳的股票，后面的演变绝对不会是千篇一律的，必然各种情况都会存在，所以最好先上应用商店，下个“博尔系统”APP，再自己去量化一下“机构库存”有什么变化。现在做股票，就好像去看病，一个人如果胸口痛，有可能是因为心脏问题引起的，那很要紧；但也可能是因为食道炎引起的，那自己就会好，量化一下机构库存，就是去检查一下，股票的萎靡到底是什么引起的。

慢，也是一种健康

如果股价走慢，这几天就是在横盘震荡，但机构库存在提升，那这种股票就算走得慢，大问题不会有的，因为机构投资者越来越积极，最近一定有什么因素促使了机构在这么行动。就像下面的股票，橙色的“机构库存”在之前的震荡中还在增加，那这样的表现，就算落后也真没什么好怕的。

其实现在很多表面上涨不上去的股票，实际就是在装，而装的目的非常简单，机构示弱，等来的如果是坚定持有，那他们根本不会装，显然就是这个股票有很多不坚定分子和绝望的人，机构相信只要不涨，他们就会跑，所以他还在耐心等待。而大家手头股票是不是这种情况， 一样可以点这里进“博尔系统” ，自己来量化清楚。其实现在已经有不少这样的股票，最近的几天不在等待，猛窜了上去，一窜就是几天内10%以上的涨幅。

给股票做CT

当然，什么弱股都拿着、等着，这也不行的。有些股票实际量化出来是没有机构库存的，那这种股票，不但涨的慢会并且还很容易跳水，就像下面的股票那样。

当时我让那些朋友自己去量化一下机构库存，结果还是有一些朋友迟疑，我只能告诉他，假如你一连几天胸口痛，你也知道心脏问题就讨厌了，但食道炎过两天就好了，但你是不是还得去医院做个CT、心电图什么的？做股票很多都是常理，像看病那样看股票，就行了。这点大家也一样可以到应用商店，下个“博尔系统”APP ，或者直接点这里进入 ，来量化机构库存到底有没有，等于给股票做个CT。反正继续什么事情不做，发愁肯定是不对的。这就好比胸口痛，愁啊，怎么办呢？到底是心脏问题还是小毛病呢？连愁几天，但就是不去医院，正常状态下，可没这类人。



