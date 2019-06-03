加载中…

加载中...

财经股票名博 《股市公开信息淘金》作者 知名财经博主 微博签约自媒体
个人资料
揭幕者
揭幕者 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：194,648,105
  • 关注人气：286,517
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
揭幕者的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

洗撤增3条路，6月加仓瞒不住的

(2019-06-03 18:05:04)
转载
标签：

量化数据

量化交易

量化

财经

最近多次说到，这个市场横盘震荡了一个月了，后面市场怎么走，股票怎么走，根本不用去猜。因为横盘震荡了那么久，即便不知道未来会向上向下，但显然股票里面的资金都已经做好了准备。

准备：撤、增、洗

眼下只要看清资金在股票里做什么样的准备工作，就清楚震荡之后，股票更容易朝哪个方向发展。而作为资金的准备工作，从机构投资者的角度来讲，就3种情况，撤退、加仓、洗盘。而大家手头股票，哪一种的可能性较大，自己上应用商店，下个博尔系统”APP，再去量化机构库存，通过机构库存的变化，以上的三种状态，都能判断出来的。 

想撤，先看撤退迹象

 

首先，因为周五市场下跌，当然有朋友心不定，但实际上，如果震荡中，机构投资者撤退，这是最容易量化出来的，无论是震荡向上，还是震荡横盘，如果机构投资者在撤退，结果就是机构库存到最后肯定就消失了，因为机构库存本来就是对积极机构行为的量化，大家到博尔系统行一量化就会非常清楚。一定能看到橙色的机构库存从减少到消失。

洗撤增3条路，6月加仓瞒不住的

机构库存的下降，显然就是机构投资者，对当前的价格不认可，所以越来越不积极了。而机构一怠工，股价现在肯定就会出问题，出现震荡几乎是必然的。 

加仓，同样不会隐瞒

而同样的震荡，如果量化出橘色的机构库存是不断增加的，那就完全不一样了，这说明里面的机构正做着另一种准备，那就是加仓。

洗撤增3条路，6月加仓瞒不住的

其实，就眼下这种震荡，就两年里至少出现了五六次了，并不新鲜。并且，在这种震荡的过程中，无论后面市场是往好里走还是往差里走，个股一定是分道扬镳越来越明显。有迸发不止的，也有破位连跌的。只是等到都明确了，也来不及了。震荡行情，就是在震荡中先押下去，为接下来收获。而大家眼下能不能收获，就取决于大家自己手头的股票，里面的机构抱着什么样的态度。这方面，上应用商店，下个博尔系统”APP，或者直接点这里进入，就能自己来量化清楚，看看机构库存的增减就清楚了。如果再来推算一下时间，震荡也快1个月了。窄幅震荡是无法一直持续下去的，各路资金就是现在押宝，后面一个月的亏与赚，其实就是现在决定的。

喜欢

0

阅读 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有