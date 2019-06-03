每每市场震荡横盘后，又到了资金换仓高峰期，这不但是经验，也是眼下正在发生的事情。今晚上和好几个业内的朋友沟通，确实他们做资管的，从4月份开始就开始就忙着换仓了。其实这点大家看看4月份以来的行情，也能感受到。指数先是下跌，然后就是不断围绕2900上下震荡，而个股，表现好的5月份开始就大涨了，表现差的，5月继续屡创新低，而这种状态的背后，不就是明显在换仓吗？

这次倒仓位，规模很大

另一点，市场4月份到现在，下跌的过程中，总有人逃出来吧。但很多ETF都是净买入的，这都是机构动作，那一头这么多再跑，一头这么多机构在买。不是大倒仓又是什么？但当时和朋友们聊的时候，就有朋友说，此刻好多股票都是说好不好，说坏不坏，哪里看到仓位的转换？但大家上应用-市场，下个“博尔系统”APP去量化，就能看到很多股票，无论上涨、下跌，“机构库存”消失了，而另一些股票，即便下跌，机构库存反而更多了。而这种这些下跌股票，实际是有积极的机构行为。手头股票要是有这种清楚出现，下跌也不是坏事。

有的下跌真别怕

股票总是涨涨跌跌的，跌都跌了，也就不怕了，关键是下跌的性质。下跌中机构库存不断增加，那这种下跌就是有机构在要货，吃到货之后自然会有积极的表现。这种状态，大家看下面的股票就清楚。

每每一季报结束后的机构换仓，总会延续一段时间，并且总是希望越隐蔽越好，市场调整的时候，往往就接着调整来低吸股票。所以走势上看，很多确实走的很难看，但大家自己 点这里进“博尔系统” ，来量化清楚“机构库存”的变化，下跌中机构库存增加的股票，恐怕很快一过年就是丑小鸭变天鹅，灰姑娘变白雪公主，就现在这种下跌幅度，一波上涨起来，短期20%是非常平常的事情。

失望时别忘了看看机构库存

真正让人寒心的股票，是那些3月以来，跌到现在，依旧没有机构库存出现的股票，这就意味着机构已经放弃了，那这种股票哪怕再有看似积极的反弹，也很可能就是涨个几天，又新低去了。跌了那么多，都没机构来关照，确实有点让人要绝望的感觉。你说蓝筹股这么跌也就算了，毕竟去年风光过，但有些股票，去年也是一般随大流，一季度反弹不多，现在还量化不出机构库存，这就完全不一样了。

但由于资金面是明摆着的事情，炒股票1500只足够了，3600多只股票，一定是有靠边站的，这谁都要面对，谁也逃不过。这种局面下，机构抱团扎堆，散户不参与其中，那也是被边缘化。但大家也别慌，先下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，看看手头那些自己觉得走弱的股票， 是不是一点“机构库存”都看不到，如果是有机构库存的，那就是虚惊一场，情愿忍住的。











