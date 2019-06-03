6月行情明天马上会到来，由于5月是持续震荡了一整月，因此距离打破盘局的日子也肯定是越来越近了。我自己了解下来，一些机构已经熬不住了。这几天和各种机构的朋友都有交流，他们最近压力都很大，毕竟资金是有成本的，给他们钱肯定是要看到回报的，不折腾出一些收益，本息一还掉，自己就等于白忙一年。即便有些机构的资金成本的压力很小，但岗位压力很大，今年不是蓝筹抱团取暖，而是题材上各凭本事，排名靠后了也麻烦，所以没办法，还得折腾。





机构最先熬不住

所以表面上看，那些基金经理个个都很牛逼，但实际他们做股票的压力比老百姓炒股大的多，这个市场里最熬不住的就是他们。散户可以买个股票套牢了放个两三年都行，但他们只能折腾。这也就是为什么最近不少朋友，问我为啥看到好多股票“机构库存”数据在增加的原因。而看我文章的朋友，也可以上应用-市场，下个“博尔系统”APP，然后再去量化一下“机构库存”。因为“机构库存”增加，那是机构积极行动的直接表现。

下面橘色的就是“机构库存”，这几天市场连续震荡，很多股票跟着震荡，而震荡中就是有一批股票，量化下来，“机构库存”在不断增加。而这种股票，稍稍耐心等待一段时间，都涨上去了，原因也简单，机构自己熬不住了。

这样的股票现在不在少数，大家手头有没有这样的股票，可以到应用商店，下个“博尔系统”的应用，或许自己量化一下，就能发现手头的股票，震荡中也是机构库存不断增加的，那持有就是了。

反手砸盘

不过，要提醒的是，并不是憋不住的机构都拼命买，尤其像现在这样的市场，你涨上去，涨一点没人会抛给你的，涨多了机构也不是傻子，所以有些股票非但不往上面做，而要往下面砸盘，砸的别人没方向，才有他们浑水摸鱼的机会。所以很多没有“机构库存”的股票，震荡中也有上涨，但到最后就是破位再跌下去，并且跌的时候比涨起来更狠。

这种反手做盘，杀伤力是很大的，尤其现在更加是如此。遇到这样的股票，那买进去就很亏了。但显然眼下这种情况也是会大面积的出现，大家能做的就是，自己手头的股票别这个样就行。所以这种时候，大家拿博尔系统量化的要点，就是震荡中有没有“机构库存”，下个“博尔系统”APP，自己就能去量化“机构库存”了。到底手头的股票最近有没有“机构库存”，有没有积极的机构行为，一量化都清楚。



