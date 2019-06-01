最近在研究“熵”这个宇宙级现象，原本出自于物理学，讲的是运动从有序到无序，如果没有外力介入，这么发展下去，结果就是沉寂。运用到人生、企业管理等等，也是一样好用，所以被称作“宇宙级”现象。

而用在股市里，眼下这个市场，也是特别的好用。如果一个市场，在缺乏外来增量资金的状态下，如果一直是无序交易，最终结果就会因为无利可图，导致没人愿意交易，而沉寂。但问题是，所有的参与者，都是为了赚钱来的，不赚钱的结果自然谁都不能接受。于是要么离场（比如散户），要么主动发动行情，让交易有序的运动起来（比如机构资金常做这种事）。

行情就是一场对抗

换而言之，行情就是一场对“交易熵”的对抗，上涨就是有序的买进战胜的无序的卖出。而这种对抗的结果，就是某一种力量主导了交易，即是主导动能。只有主导动能不停的出现，行情才能不停的延续，失去的主导动能，行情会消亡，归于沉寂。所以，当前这个阶段，市场反复震荡时，大家也可以到应用-市场，下个“博尔系统”APP，再自己来量化交易，多观察自己股票的主导力量，无论这个力量强盛还是消失，这里面都是藏着大机会的。

见到“空”，即将变

就比如说，天天都会有一种力量在主导交易，但如果某一段时间内，主导的力量为空，没有力量能主导了，那你说会怎么样？很容易想象，里面的大资金会着急成热锅上的蚂蚁，因为主导动能为空，说明整个交易处于无序状态，这是要沉寂的节奏。后面大资金想办法都得整点动静出来。所以主导动能为空的级别越大，后面变盘也会越大。

就像上面股票，都是周级别上主导动能为“空”了。后面呢，不会一直空下去，结果就是主动的积极做多，或者积极做空。而横盘一个月之后，周级别上主导动能也有很多开始变成“空”了，但无序不会持久，动作必然到来。这是交易上“熵”在预警。而大家手头股票， 自己点这里进“博尔系统”再去量化 ，一样能观察到这种现象，一旦本周主导动能为“空”，下周就是变盘。

有序的做多

当然，除了“空”这种现象，在对抗“交易熵”的过程中，做多主导多了，即便股价表现不明显，但交易者的意图已经体现的很明显了，就是不断的尝试做多，这对于当前横盘震荡的市场，当然也是个特别好的迹象。好到什么程度，看下面图里的股票就清楚。





而对于大家来说，震荡中，确实充满了很多无序的交易，既扰人，又无用，而面对震荡，我们要找的，那些让我们安心，让我们能赚到钱的迹象，就应该是有序的，持续的做多。而这方面， 大家下个“博尔系统”APP，或者直接点这里进入 ，自己去量化交易，就能很直观的感受到。而把自己做股票的范围，放在这些能够有序做多的股票上。在横盘震荡的市场里才有更大的机会，来跑赢市场，赚到一笔。



