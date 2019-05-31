5月行情以盘了一个月而告终。但越是盘，有点认同度越高，那就是，行情不会永远这么盘下去，盘的时间越长，后面变盘的几率越大。只是不知道什么时候会变，向什么方向变，变的过程中，自己的股票会是什么样的表现。这三个问题，可以叫做“6月三问”了。

时间成本是突破口

对此，直接找答案，并不容易。但“时间成本”会是普通投资者的一个突破口。之所以这么说，原因就当前横盘一个月，震荡幅度很小，除了一小部分股票涨的很好之外，多数股票萎靡。这种情况下，普通散户自然会觉得这个市场没劲，如果觉得迷茫，看不到方向，也是正常的。但机构投资者，不会是这种感觉，因为他们现在比散户要着急的多得多。个中的原有，大家看我下面的表。

所以，眼下机构资金确实着急，里面的掌管者更着急，2018年多数机构成绩都差，2019年好不容易1季度好了点，但4月一跌，又擦掉好多。5月等于是空耗掉了。再这么盘下去，6月也是空耗掉的。问题是那些机构愿意这样空耗吗？无所作为，到时候就是生涯倒计时了，他们的时间成本比散户高太多了。因此积极的状态会越来越多。而这种形势的变化，大家可以到应用商店，下个“博尔系统”APP，自己去量化交易，观察最近机构动作的变化就能感受到。

很多机构憋不住

同样的横盘，最近一个明显的特征就是，很多股票，橙色的“机构库存”持续出现，说明积极的机构行为连续不断，这是任何一个走牛股票的前提。就像下面图里的股票那样。

但，如果时至今日，都一个多月了，“机构库存”处于消失状态的股票，那就得当心了，因为“机构库存”消失消失1个月，显然说明机构处于放弃状态。这样的股，行情好，未必能涨上去，行情一跌，跌的最快的就是他们。而大家手头股票如果也在震荡的话， 也可以点这里进“博尔系统” ，自己去量化交易，一样能看的清楚。

最后的假象也会出现

同时，大家也别轻敌，觉得机构资金没有选择，其实现在股票这么多，机构市场内部的腾挪空间足够，也有足够的时间制造假象。所以震荡结果未必都是涨，上涨未必都一定后面还会好，下跌的未必一定差。这背后多看当前“机构库存”的变化，是非常直观的。

突破的股票，“机构库存”如果不断下降，会有问题；而破位的股票，库存如果不断增加，则是机会更大。所以这时候下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，再去量化交易，并不困难，效率也高。看到这些机构资金的动作之后，我们不求自己的股票能几个板的涨，但至少心里有底，至少自己手头的某个股票，就算市场走弱，但他因为有机构在里面越来越积极的参与，而不会太差。震荡的时候，只要这个底有了，做起来也会胜多负少的。



