早上，行情继续小幅的震荡，这个震荡幅度比前两天更小。但是，这显然不是因为资金都不参与了，甚至恰恰相反。因为谁都知道，横盘不可能一直持续，横盘时间越久，选择方向的几率越大，所以资金动作是越来越频繁的，只是这种频繁，在价格上表现的不明显，是内敛的。

上面是过去历史5年中的横盘震荡统计，大家可以做为对这次横盘震荡在时间上的参考。同时，横盘这么久的时间里，个股无论是向上突破还是向下破位，应该资金都早有准备了，这些准备交易上能够量化，同时也是最近应该关注的紧要所在。

好股能涨也能扛

其实，眼下只要把震荡过程中，交易行为的状态给量化清楚，就能发现，有些股票的的交易状态是越来越积极的，而这样的股票，也是震荡中比较好的股票。因为行情好了，这样的股票是第一批涨的，行情不好，这样的股票因为交易积极，至少也能扛一扛，不至于快速跳水向下，跑都来不及。而对于交易行为的量化，大家可以自己到应用-市场，下个“博尔系统”的应用，然后自己来量化清楚。

下面图里股票的状态，就是一种交易状态很积极的状态，因为量化下来，红色的做多主导在震荡中，越来越频繁的出现。说明横盘中，不是越来越没劲，而是越来越愿意做多，这样的震荡后面突然向上快速拉升，其实一点也不奇怪。

这两天，也有朋友跟我说，他手头股票最近震荡幅度也是越来越小，本来还有机会做差价，而现在连差价都没法做了。对此，我是请他先去下个“博尔系统”， 大家也可以自己点这里进“博尔系统” ，自己再去量化交易，震荡幅度小不是问题，只要能够不断做多，一旦冲起来，不得了。

机构何时更关心

另一种震荡中的交易迹象，也要多多注意，就是机构资金的行为，越来越积极。毕竟震荡准备的过程中，主要是机构资金的准备，普通个人，此刻多数都是乘船的，坐轿的。而机构资金行为越来越积极，在量化中的体现，就是橙色的“机构库存”不断提升。

相比之下，要是橙色的“机构库存”不断下降，那就有问题了。说明机构资金在震荡中也歇菜了。到最后干脆橙色的“机构库存”消失，机构放弃，随时下跌，并且跌下去还很难在短期翻上来。这方面，只要大家自己到应用-市场，下个“博尔系统”的APP， 或者直接点这里进入 ，再自己量化交易，也就清楚了。如果有朋友问，一个股票如果做多频繁，“机构库存”又增加，是不是更好？那我要说，如果这种状态出现，恐怕就是大的动作马上到来了，就更要关心了。











