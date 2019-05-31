最近行情折腾，所以今天这种先跌下去，再回上来，也不会觉得有什么异样。不过市场跌的时候，有好多朋友说了，手头的股票这两天有点扛不住，前段时间市场调整影响还不大，这两天，只要市场一又回落，立刻跌的飞快。这还是市场前几天上涨，今天也只是小跌，万一碰到行情跌几十个点，那股票的表现就真难说了。他们自己也担心，怎么会难么弱。

少想跑不跑，多看谁在做

对此，我当时是提醒那几各朋友，少想跑不跑，多看谁在做。实际上，类似这样的行情，之前我们没碰到过吗？实际经历过很多次了，每次反弹后的回落调整，确实会有股票又出现一轮下跌。但同时，在下跌中蓄势，一旦市场一涨，立马爆发的股票也很多。关键是自己的股票有没有机构同盟军和你一起在做。如果机构越来越积极了，那没什么好纠结。当然，如果机构放弃了，你缺少了这个盟军，这个股票也没什么好留恋的。至于看机构行为的办法，大家可以上应用-市场，下个“博尔系统”的应用，然后再自己去量化，量化有没有机构在动作，此刻显然是必须的。

看机构有没有动作，这个很快，就是拿系统里的“机构库存”功能，量化有没有橙色的“机构库存”出现，因为“机构库存”是对积极机构行为的量化，有机构行为，就能量化出“机构库存”。“机构库存”消失，就代表机构此刻放弃了。而这种雷霆万钧的砸盘下，如果机构不管了，下跌根本就挡不住，就像下面的股票那样。

上面图里的股票就是“机构库存”消失的品种，各种花式跳水，反弹一日游都会出现。即便上涨，也会很快跌完，总之缺乏机构投资者积极参与的股票，确实不行。而此刻还有很多股票是震荡或者拐头回落，并非这些震荡、拐头的股票都有问题， 大家可以先点这里进“博尔系统” ，自己量化到底有没有机构库存，但其中如果机构库存消失的，等于少了一个重要的朋友，要继续持有，就得做好受打击的心理准备。

态度一变，跌中蓄势

同样，眼下拐头向下的股票，里面也有蕴藏机会的，这种机会就是拐头下跌蓄势的机会。这种股票，同样拐头，但并不是拐头了，拿博尔系统去量化，“机构库存”也同步消失了，而是股价下跌，“机构库存”反而更多，这说明越跌机构参与越积极，机构认可这个价，后面当然就更有戏。

为什么有的股票能大盘稍微一好，就突然大涨上去？就是因为下跌的时候能量已经很足了，表现出来的就是“机构库存”在拐头向下中明显增加，这方面可以上应用商店，下个“博尔系统”APP再去量化， 或者直接点这里进入 也是显而易见的。或许眼下很多朋友都趴下了，但大家上应用商店，下个“博尔系统”的应用，就能自己、量化出股票的交易状态变化了。无论现在怎么下跌，只要机构库存还能增加，下跌就是压弹簧蓄势，只要一有机会，立刻翻盘能给你看。







