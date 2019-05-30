市场今天小跌8点，继续横盘。但伴随着市场横盘的持续，收盘后和朋友们聊，越来越多的朋友意识到，横盘快1个月了，还能盘多久？市场不会一直横盘不变的。于是，对于当前市场的横盘，又讨论了很多。但很多时候，感觉、经验这些，并不足以说服人。所以我统计过去5年，窄幅横盘震荡数据，大家先看。

显然过去5年里，有10次横盘震荡，而这10次横盘震荡的持续时间，短的两周个，长的1个月，多数是在3周左右（15天）。那么，从过去5年的数据比较，我们可以看到，目前持续时间的，已经达到了平均水平，横盘随时可能结束，并且大概率在下周就会结束，短期寻找方向。

周五提前动作

再从当前市场的表现来看，目前成交量依旧不大，向上向下似乎都看不到动力，这么一来，能够预见到的就是，真正的机构资金，不会等到市场走出反向之后，自己才行动，那样的话，涨起来他们买不到，跌下去，他们跑不掉。所以周五乃至下周，都将是机构资金提前动作的一周。而这点，我也是和那些一起讨论的朋友说，可以到应用-市场里去下个“博尔系统”APP，再自己去量化交易，横盘震荡中的机构动作，会很鲜明的，此刻应该已经体现出来了。

现在机构资金的取舍，两种状态是最容易判断的。一种是机构放弃，怎么震荡都量化不出橙色的“机构库存”，说明机构行为不积极，没有关照这个股票。那么这种股票市场一回落，很容易跳水。并且跳下去还不容易回上来