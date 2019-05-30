今天有跌20多点，现在这种涨20多点，跌20多点，已经没有太多朋友在意了，一周得碰到好几次。不过也和不少朋友聊，发现不少朋友 “不怕又怕”的状态更加明显了。不怕的是手头股票，3200下来，跌的很快，也没跑掉，现在跌了那么多，反正也不跑，自然不怎么怕。但要是震荡后向下破位下去，手头那些股票，真要是下跌，还是有回落的空间的。并且5月的震荡平台被跌穿，下半年回上来的机会有多大，自己都说记不清。这点上，也确实有点怕。其实当时我聊的时候，心里也在想，那些朋友，别看心里是怕的，但即便破位跌下去，也不会走，因为万一一卖就涨，可就是卖在地板价了。所以这行情，个股一旦破位下去，都是结结实实的把所有调整都遭受到。

破解，不怕又怕

不知道上面一段的描述，是不是看我文章朋友的状态，但至少我了解下来8成人都是这个状态。这种状态下，是谁主导其中？恐怕不是，99%的个人都已经都不动了。那这是谁在动作？显然是机构的。于是你的股票要改变此刻的境遇，靠的还是机构投资者的力量。这点大家可以上应用-市场，下个“博尔系统”APP，自己来量化一下交易，能够看到机构动作，对操作有很大帮助。因为行情跌破2900，对于想做多的机构，哪里需要判断底在何方，也不会等到筑底成功之后才去动作，此刻一定是会开始行动了。

股票的大问题

量化机构的行动，首先就是量化““机|构|库|存””，因为““机|构|库|存””是对积极机构行为的量化，一个股票在2900点以下的位置如果有机构关照，一定能量化出““机|构|库|存””，真正那些现在还有问题的股票，往往是量化不出的，其状态就像下面图里的股票那样。







没有“机构库存”就意味着机构不管了，或者机构早就跑了，现在还能砸的昏天黑地，肯定就是这种股票了。而大家手头股票，是不是低位估计肉眼都能看出来，但现在有没有机构还在照顾，大家就自己 点这里进“博尔系统” ，自己去量化，就能看到。

机构干嘛，天差地别

而看到有机构动作之后，具体的动作，就需要再去量化主导动能，看机构动作导致了交易被什么力量主导，在此刻的下跌中，需要注意两种交易状态，一种是绿色的做空主导连续不断，那是机构在不断的做空，做到最后机构库存消失，机构自己跑了，就是彻底的恶化。而另一种则是蓝色的空头回补主导，说明机构在回补低吸，那这种下跌，后面翻盘潜力就很大。大家看下面图里的股票一对比就清楚。

前面我也和那些朋友说，那种“不怕也怕”的情绪不会带来好事，股票听天由命，但很多股票交易者已经奔溃，只会越套越深，操作迟疑不决，必然错失良机。此刻摆脱这种状态，多去看看机构的动作，会有很大的帮助。现在机构也到了最终选择阶段，大家自己可以到应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，有机构库存，那肯定有交易价值，换也换有机构库存的股票，跌也找有机构低吸品种。



