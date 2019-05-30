昨天晚上，不少朋友在关注美股，美股昨天跌了挺多。而这对明天的A股会有什么影响，讨论的也很热闹。就我看来，又好借题发挥了。2850点~2950点的之间已经起起落落好多回了，那些大资金在现在这种波动幅度下想盈利，就很容易会想到做出一些下降，误导他人犯错。

而道指这么一跌破颈线，不影响到A股罢了，明天一旦影响到A股。一些机构资金正好借势放烟雾弹，到时候，一旦做反，往往就是一卖就错，一买也错。并且现在成交量是明显缩量的态势，普通投资者多数都不动的状态，这也导致借题发挥的可能进一步加大。

破位、突破假象多

也正好市场5月以来，盘整快1个月了。通常现在犯错，走势上，往往集中在破位和突破上。相信现在很多机构资金正在有意制造破位和突破，而大家自己上应用商店，下个“博尔系统”的APP，然后去量化一下交易，这种有意制造的涨跌假象，可以看清楚的。

比如当前市场，很多股票就是大幅的震荡，有的震荡突破了上去，但你以为他好了，你就上钩了，后面突然跳水下来。同样也有不少股票，看似已经跌破位了，但如果有人觉得他不好了，也同样上钩了，后面会直挺挺的拉上去。如果单看走势，肯定会觉得这种情况是在太突然的了。但实际你去量化交易，为什么会出这种情况，道理都很清楚的。

大家看上面的图，应该一眼就看明白，橙色代表的是“机构库存”，在博尔系统里，“机构库存”是量化积极的机构行为，同样的大波动中，有的股票机构库存在不断增加，有的股票机构库存就是在不断减少。 大家自己点这里进“博尔系统”之后 ，去量化自己的手头的股票，一样也会看到这两种情况。而当这种现象展现在大家眼前，到底是去做哪种股票，每个人都会有自己的选择，当然如果我去选择，肯定会选择参与那些震荡中，机构库存越来越多的股票。

慢了又慢，那可不行

机构钓鱼，其实很重要的一个手段，就是通过走势制造假象，来进行吸引或者恐吓。等自己目的达到之后，就开始收网。但往往等我们看到走势上显示出的收网样子，就已经慢了好几拍了。后面也更加被动，动都动不了。就像下面的股票，那样，震荡中等“机构库存”都消失了，股价都破位跌下去了，再发现不对，要跑也得留下条大腿。

同样，要是他准备轧空，等涨上去看到好了再去追，也已经高上去了很多。而眼下的市场的基本局面，依旧是股票太多，资金不够关照到方方面面。接下来有股票涨了又涨，有股票跌了又跌，都是板上钉钉的事情，只是具体哪个股票是机构投资者要放弃的，哪个是要干活的，不可能靠猜。这方面大家可以自己上应用商店，下好“博尔系统”APP， 或者自己点这里进入 ，再自己去量化。把震荡中，“机构库存”状态变化量化清楚，那么当前因为外界因素一旦有一次让市场震荡，倒是可以成了改变局面的机会。











