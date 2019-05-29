今天半天的行情，指数是小跌，但多数股票上涨，我觉得有点需要提醒大家，就是很多股票进入临界点了。什么是临界点，就是之前做多力量不断累积，导致越来越不安分，开始不断尝试向上动作，并且频率越来越快，这种状态一旦出现了，有机会一飞冲天上去。

做多临界点的盘中状态

有经验的老股民，可以通过盘面上的交易变化，初步的发现临界点。比如下面图里是一个股票今天的分时。为了看的清楚，我截取了局部。下方买1~5，手数不多，但上方买1~5挂出来很多，但这激发了多头的胃口，所以3位数的交易单连着的出现。显然就是当时做多频率很高，然后盘中就窜上去了。