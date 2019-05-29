做多临界点出现好多，小心资金突袭(2019-05-29 14:22:16)
今天半天的行情，指数是小跌，但多数股票上涨，我觉得有点需要提醒大家，就是很多股票进入临界点了。什么是临界点，就是之前做多力量不断累积，导致越来越不安分，开始不断尝试向上动作，并且频率越来越快，这种状态一旦出现了，有机会一飞冲天上去。
做多临界点的盘中状态
有经验的老股民，可以通过盘面上的交易变化，初步的发现临界点。比如下面图里是一个股票今天的分时。为了看的清楚，我截取了局部。下方买1~5，手数不多，但上方买1~5挂出来很多，但这激发了多头的胃口，所以3位数的交易单连着的出现。显然就是当时做多频率很高，然后盘中就窜上去了。
每天这样的股票都很多，所以只能说初步感受到了“临界点”。但如果点这里进“博尔系统”的，自己去量化交易，看到做多行为主导交易的变化，能早早的看到做多“临界点”的到来。
做多临界点的分时状态
就像上面那个股票，下图是5分钟上的交易行为变化，红色代表的是“做多主导”，只要量化，直接就能发现，红色的做多主导在之前震荡的时候，发生的频率越来越高，盘中密集做多之后，迎来了午后最后一刻的起飞。
更大级别的临界点
当然5分钟级别，属于很小的级别，做多“临界点”到来后，引发的上涨级别小，时间也短。但如果是日级别上，就完全不一样了，就像下面图里的股票，一开始涨的慢，到后面干脆横盘，但如果量化交易个，红色的做多主导是从稀疏到密集，做多攻击越来越频繁，做多“临界点”自然就来了。后面一旦飞起来，幅度是可观的。
现在的市场，是不是这两天明显有更多的股票在尝试做多？但哪个真正具有快速上涨潜力的，可以多去观察一下做多“临界点”。这方面大家自己手头的股票，也可以到去下个“博尔系统”APP，或者直接点这里进入，再去量化当前主导交易的力量。分时上有做多“临界点”，盘中就有冲击力。日级别上有做多“临界点”，做多主导出现的越来越频繁，就有脉冲上涨的潜力。而我自己量化下来，这样的股票不少的，就看大家手头股票是不是这种状态了。