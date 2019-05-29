昨天拉尾盘，今天又低开震荡，有些朋友吃不准，直接给我吐露他的苦恼。现在那朋友想买点股票，但现在只要一涨，就是2900的整数关，上面还有2950这个震荡区域的上沿，这种时候买进去是不是自己很贪婪？会不会买进去就是一买就套？于是我问他，这是想买股票的贪婪，还是怕被套的恐惧呢？结果他自己都搞不清楚了。

利用，不是克服

炒股经常会有这样的纠结，我早些年也是如此，买股前总是默念三遍“不要贪、不要贪、不要贪”，但正做起来，该纠结还是纠结。后来我想明白了，贪婪、恐惧是人的本姓（不用竖心旁，大家请理解），克服了还是人吗？炒股不是克服自己的人姓，而是利用他人的人姓。最经典的就是博傻，自己傻不要紧只要有比自己更傻的。所以当时我就和他朋友说，实际看清他人的行为更重要，机构资金是经常用这招，并且是屡试不爽的。大家自己到应用商店，下个“博尔系统”APP，再去量化一下交易，机构动作也能看清，然后借力打力，一样有效。

市场一涨就贪，是否与做多为伴

比如说上涨的时候，这个市场永远是越涨越有人敢买，但敢买的背后，如果拿博尔系统去量化交易，发现有橙色的“机构库存”，那就说明确实有机构动作，因为“机构库存”就是对积极机构行为的量化。

同时，再去量化“主导动能”，发现上涨中是获利回吐主导，那就说明机构动作实际是接上涨在获利回吐。这种时候，自己贪婪还是恐惧已经不重要了，因为看到了他人的贪婪再被机构利用，那你会怎么做？答案很明确的，包括大家手头股票，也是一样的，自己 点这里进“博尔系统” ，自己就能量化清楚这种机构动作，遇相同的情况，短炒的直接就走了，即便是看好的股票，也控制仓位，不在这种时候追高买。

市场一跌就怕，是否与回补为邻

相反，下跌的时候，总体上讲，都是越跌越没人敢买的。但这种时候能量化出“机构库存”，又量化出蓝色的“空头回补主导”，就又不一样了。说明在他人下跌恐慌的时候，机构利用恐慌在低吸，后面的结果也不一样。

其实大家自己上应用商店，下好一个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 之后，多去量化一些股票，自己都能感受到，上涨走势、下跌走势的背后，机构动作可能是不同的，上涨中有时机构确实是做多，但有时候就是利用他人贪婪，它在获利回吐。下跌中，有时就确实做空，但也有时候是利用他人恐惧，偷偷的回补低吸。走势都差不多，但交易不同背后差距阶段，大家自己股票，此刻有没有可利用的机会，此刻正好自己去量化一下。

















