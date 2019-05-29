昨天，很多朋友都在津津乐道今天的下午拉尾盘的动作。当然讨论中几乎所有的朋友都在说这是因为入摩标的股被一下子买进的影响。但我却要说，可不要一俊遮百丑，否则后面搞不好还得挨K、吃套。之所以这么说，因为显然拉尾盘的背后，也并非只有那些标的股涨了，我看很多股票都涨了，再说也用不着所有资金都挤在收盘竞价阶段一齐进吧，全市场这么多机构，也不会这么听指挥，一齐行动的。

机构行为的推论

只是，再仔细一想，就会发现，现在市场在震荡横盘，这个过程中，成交量快速下降，说明很多普通投资者短期都处于观望状态，交易并不积极。这种时候，作为机构资金，在明知道震荡横盘不会一直持续，后续必然会选择方向的前提下，他会如何选择？

显然这些自己都会盘算，如果市场向上突破，那么此刻先买进是最佳的选择，等突破后再追买是次佳的选择。而如果市场往下跌，此刻也应该先把股价推上去一段，为日后市场下跌，留下离场的空间，否则等看到破位再去卖股票，机构根本卖不出去。

真心假意，一目了然

显然，无论后市涨与跌，此刻最优选择就是先把股价给推上去。也正是因此，行情上涨，并不吃力。但是，小幅度的短暂上涨虽然不吃力，不过，毕竟股票里面的资金可不是个个都看多向上，骑墙的，打算做空的也是大批存在。所以只要大家到应用-市场，下个“博尔系统”APP，再自己去量化一下交易，就能发现，眼下的震荡当中，那些有机构在坚决做多的股票，与机构骑墙，然后刻意弄上去的上涨，在交易状态上完全不同。

比如说真上涨，最近阶段就是红色的“做多主导”为主。而机构骑墙，靠其他资金一时热情的上涨，不用几天就是连续的“获利回吐主导”出现，而这种上涨，下跌也是随时随地。

大家手头股票，这两天如果有上涨的，上涨背后有没有获利回吐主导，也可以 点这里进“博尔系统” ，再自己去量化，会更清楚。

还有些股票更彻底，就是其他资金，这两天一时兴起，买上去的。而这种买上去，是连“机构库存”都消失了。

“机构库存”消失，说明上涨中，机构资金并没有积极参与，显然对于这种上涨是不认可的。而这种不认可，结果就是随时都会下跌，这点大家只要下个“博尔系统”的APP， 或者直接点这进入 ，之前有没有机构动作，直接就看出来了。并且由于机构不认可当前股价，跌起来也是很快的。上面图里的股票都是前车之鉴。本来说，由于场内资金，无论对后市看多、看空，至少此刻都愿意先涨一下，所以最近时不时出现快速上涨，也是正常的。但是，如果自己看不清，把跟风的资金当做了带队的资金，后面就吃亏了。



