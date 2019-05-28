今天很有意思，两个一季度盈利不错的朋友，为了接下来的6月份怎么再赚个30%的话题炒起来了。一个说6月要做短线才有机会赚那么多，做波段很容易坐电梯。而另一个，说6月就是波段机会，短线弄到后面就是一场空。并且还两个人还晒最近的交易。当时我就劝两个人别吵了，说波段难赚，人家做波段的怎么赚的好好的？说短线一场空，另一个做短线最近不是也做成功了好几把？明摆着是都能赚的。

不知道现在看我文章的朋友，接下来打算，做波段还是短线，但有一点是肯定的，就是无论大家接下来打算做波段还是做短线，机会都很大，但要做好，自己会的那几招得是货真价实的。这方面大家也可以到应用-市场，去下一个“博尔系统”APP，再去量化交易之后就能做到。上面那两个吵架的朋友，不管短线还是波段，都是按照量化的方法去做了之后，赚钱的。要领掌握了，短线、波段都不难的。

坚持一点，就能成功

这里我先说说一个做波段赚钱的朋友是怎么做波段的，其实他就是每天拿量化一下“机构库存”，，看股票调整下来的时候，还有没有机构行为。没有的根本不犹豫，直接放弃，换那些机构行为还在积极动作的股票。道理也很简单，“机构库存”没有，说明机构都不在意这个股票，要后面走出波段上涨，没机会的。

如果看我文章的朋友们，在这个震荡的市场里，先买一个有机会波段上涨的股票。上面图里的这招是可以用的，尤其对于上班族，非常简单的。但不要自己凭空猜有没有积极的机构动作，因为很多时候，看上去像突破，实际反而是“机构库存”消失的。要是看两天，觉得有机构库存挺好，后面就不看了，哪天消失都不知道，也会是不成的。那朋友之所以能赚，也是够坚持天天看一眼，这点人家风雨无阻的做到了。大家自己 点这里进“博尔系统” 后，量化起来也不能图省事，至少天天得看一眼。否则知道要去量化，还图省事，有时候不看了猜一把，那有这种投机心，是做不好的的。

哪些只能做短线？

另外，做短线可以更灵活，有“机构库存”的股票能做，没有的也能做。当然有机构动作的股票，做短线也会更稳妥点。而短线就是速度快，赚到就跑，不能贪。看到黄颜色的“获利回吐”主导出现了，见好就收。市场中，主要的交易力量都回吐了，还希望继续涨，很容易就遇到下面图里的股票的这种情况。