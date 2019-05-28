有朋友问前两天行情一般，但券商股表现不错，昨天的上涨，券商股也出力很多。但今天行情继续涨，券商股到好像休息了。问我怎么看券商股。后面会不会和芯片股一样多涨几天。行的话，短线还是个机会。而对于券商股，我的看法就是，他反应了一部分资金对后市的态度。下面的图，是证券板块叠加上证指数的图，很明显证券板块的表现，很多时候领先与上证。

3月底4月初的时候，上证还在上涨，但券商板块已经不同步了，而是提前下跌。1月行情启动前也是一个样子，券商板块是12月27日见底后上涨，而上证指数那几天还在下跌。同样提前了几天。所以后面券商股能够连涨，上证还萎靡的话，到是可以注意了。

资金的看法

我们知道券商股的表现，基本都是未来行情的预期，所以今天券商股的上涨，也说明在5月震荡了大半月之后，有一部分资金开始觉得可以动作了，5月的震荡结果，会向上走了。

虽然，这并不代表所有资金的看法，但这并不重要，重要的是一部分资金已经愿意去动作了，并且这种动作的背后是他们看好后市，这些资金短期内就会推动一批股票上涨。而这些资金的属性是什么？不会是散户的，散户推不动券商股。一定是机构了。所以这种时候，能够把机构的交易行为给量化清楚，看到哪只股票，机构的动作越来越积极了，那距离这个股票逆转向上也就不远了。而这些，其实大家可以到应用市场，下个“博尔系统”APP，再自己去量化，也确实直接就能看到。

愿意参与的机构

就比如说，像下面的股票，原本就是在震荡，但量化一下，就能看到橙色的机构库存在不断增加，说明机构参与越来也积极，能量化出来的积极机构行为越来越多，结果没几天就突破了。

大家手头股票，有没有这种迹象，一样可以 点这里进“博尔系统” ，再自己去量化，只要“机构库存”能越来越多，那么股票后面的就不会差到哪里去。

存量市场

另外，还要防的一手就是，如果短期市场没有增量资金进场，震荡中就是存量资金的话，那么当一批股票里面机构行为积极的同时，必然有另一批股票，被机构放弃，那样的股票，就量化不出“机构库存”了，而其结果，很可能就像下面图里的股票那样。

所以，这样的股票自然问题多多，并且如果持有的人，还一路等着市场上涨，再把股票带上去，恐怕就算等到行情上涨的时候，已经跌的很多，覆水难收了。对于大家来说，眼下手头调整的股票，同样要注意这种变化，这方面可以下个“博尔系统 ”APP， 或者直接点这里进入 ，然后自己去量化，直接就能看到。现在这个时候，既不是碰运气的时候，也不是呆着不动的时候，走与留，要有个决断的。



