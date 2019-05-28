昨天行情上涨，昨晚上和朋友们沟通，有种看法是“入富”所致，对此恕我不敢苟同。回看“入富”过程，去年9月26日已经公告，当时那周，指数2821点，之后10月市场跌的七七八八，然后的市场，大家都清楚，时至今日，早上也到过2833点。试问历经大半年，指数原地踏步，就今天涨了几十点，也能算是“入富”的功劳？





真要说“入富”的影响，怕就是让一些资金看清了大势，于是去年10月做了空头陷阱，今年1季度翻身大涨，然后在4月下旬，普通投资者都能看到马上5月份“扩摩”、“入富”纷至沓来的时候，反手做空，顺利撤退。并在大跌之后的现在，再度利用“入富”预期导致普涨，掩盖部分机构资金，自己真正要拉抬的股票，在拉升初期，上演一出瞒天过海。

且看机构做多谁？

所以当前的要点，不在于行情涨了多少，行情是否是漂亮的V型，而是谁是机构资金积极参与的主攻方向。对此大家，可以到应用-市场，自己下个“博尔系统”的手机应用，再自己去量化交易，能对机构资金是否做多坚决，量化的很清楚。

比如说，此刻机构资金积极参与，做多坚决，有两种很明显的交易特征，一种就是橙色的机构库存不断增加，说明积极的机构行为越来越多，哪怕在前几天的震荡中也是如此，那么无需多言，机构行为就是坚决的。

另外一种也很明显，不断有橙色的机构库存，同时做多主导的红色也是显著增加，显然，这就代表着，机构行为导致了做多力量的大增，自然也是机构资金意愿的体现。而 大家也可以点这里进“博尔系统” ，很直接看到这两种交易状态，或许自己的股票，就是这种交易状态。

一出瞒天过海

而之所以说，眼下也是一出“瞒天过海”，也是因为当前有“入富”的预期，以至于本来不肯走的人，更不肯走。于是股价即便没有机构的坚决做多，同样也会上涨，一眼望去，雌雄莫辨。但那些股票，往往涨起来积极的机构行为都量化不出来。就像下图的股票那样。

但是，真要是机构资金不积极去参与，想涨了又涨，那几乎没可能。这些股票一样可以下好“博尔系统”APP， 或者自己点这里进入 ，自己量化出来。看到之后，也不用担心，这种股并非不能做，涨多了跑掉一点，下面再买，也能做的很欢乐。但一直拿着不走的话，坐电梯几乎是必然的，甚至回下去创新低的可能都有。前车之鉴太多，到时候大家多去量化，能看到很多，自己很快就会心里有底了。







