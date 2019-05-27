有种现象非常普遍，周末的时候还说了，我一同事，做股票20年了，行情一开始下跌时，他风轻云淡，到上周的时候调整很多了，到想起了乘着下跌，做个差价，结果一卖就涨。今天这种情况早上的时候又有很多，而我也是挽回了好几个朋友的失误。而这种失误接下来难免不再发生。

眼下缺口的吸引力确实是很大的，今天早上那几个朋友之所以想跑，就是因为看到行情去补缺口的样子，想着这60点等于是白送的。外加手头股票，处于一种震荡中的下跌加速状态，只要今天速度快，早上跑了，哪怕下午再买回来，都是划算的，于是就想着要走。

缺口不是如意算盘

但因为当时也在跟我聊，所以我就劝他们，做股票不能一手拿如意，一手拿算盘的，想着通过短线的操作，避开加速下跌。但也得看看股票中的交易形势，支持不支持做这样的判断？所以当时就请他们先到应用-市场里，下个“博尔系统”APP，把手头那几个想跑的股票都量化一下“机构库存”在怎么变化，只要“机构库存”还在增加，不用管什么行情要不要去补2800的缺口。

结果几个朋友也确实就去量化了，一量化下来，果然“机构库存”还在增长，或者是从无到有，于是他们也就等了等，不走了。结果因为10点半到11点10分的那段忍住了没动，后面行情直接向上发出一只穿云箭，一下子云开雾散了。下面图里橙色的就是“机构库存”，大家如果能把它量化清楚了，现在大部分失误都能避免。我也希望更多的朋友眼下都少失误。

其实对于“补缺口”这样的事情，并不是一点都不用防备，甚至一旦真去补缺口，个股的调整还会远大的指数。但如果总是被缺口吸引着，出错是随时随地的。就像今天上午，只要早卖1个小时，里面少说就是几万元没了。接下来大家手头股票，遇到什么盘中的回落，单日的调整，一样可以 点这里进“博尔系统”再去量化一下 ，毕竟股票不会天天涨不回落，但回落中，如果量化出来，“机构库存”反而在增加的话，基本都是在让别人抛，机构自己肯定没想逃跑的，就像上面的股票，都是我挽回的那些朋友失误的股票，跑掉和拿住差别是很大的。

好股要露头了

另外，即便今天涨了快40点，也不是所有朋友都看好后市了，对于震荡的方向，依旧是吃不住你的居多，这点大家看看成交量也清楚，毕竟成交量并没有明显增加。那些今天表现弱于大盘的股票，更是担心了。对此问我的人也很多，但他们的股票，我一量化，不少他们担心的品种实际都是机构存显著存在的。于是我就给那几个朋友打了个比方，拿股票就好比养孩子，爸爸1.9米，妈妈1.8米，孩子小学时只有1.3米，父母会担心孩子日后长不高吗？显然不会的，因为基因摆在那里。而股票也是一样的，机构库存不断增加的股票，里面肯定有大量积极的机构行为。那比很多散户当道的股票，好上了N倍。前车之鉴好多，看下面的图，大家就明白。

当时我是发了不少调整背后“机构库存”显著的股票给他们，然后还给他们打比方，如果看到机构库存增加，还心不定，就好比那对父母看到上小学的儿子只有1.3米，立马担心这儿子是不是自己亲身的？结果被我这么一说，那些朋友自己也觉得不能这么多疑，也跟我说，行情一不稳，他们就心不定。而看我文章的朋友，现在要是也是有点心不定的话，也可以去下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，直接量化自己手头股票的“机构库存”变化。库存数据只要是实实在在提升的，后面再怎么震荡也心定。要是“机构库存”处于消失状态，再跑不迟。总之震荡阶段不是没有好股，是不用限定自己就在某个股票上的。







