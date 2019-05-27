前面和几个朋友聊接下来的行情，我问他们对本周市场的震荡怎么看，结果都回答我再看看。于是我有问要是下周开盘再跌，动不动？结果回答我还是“再看看吧，万一又涨回去呢？”于是我再问，要是下周涨上去，会不会动？结果是也不动。





于是我就和他们说，这么下去，结果就是涨也不动，跌也不动。但问题是，现在的市场，是一个只要不动，就万事大吉的市场吗？显然，即便其他都不说，就说点位，也是一季度大涨后，回落的中轴位置，后续涨跌都有空间，很活络的位置。错过了好股，踏空会厉害；抱住了差股，后面下跌也不会小的。

所以当时，我是请他们到应用-市场，先去下个“博尔系统”APP，在量化一下手头的股票，因为现在不是大牛市，什么都再等等，现在这种震荡行情，要等大盘走出来才知道好坏，那要么套牢，要么踏空，不会有好结果的。同时跟现在看我文章的朋友也说，大家要是现在也是想等等看，那一样得去量化。

先下手的都是好股

现在的市场震荡，股票是一批批提前表现出来，不抓紧就是把把落后。这个我想已经不要多说了，现在个股的波动幅度很大，就像前几天，看到涨了买进，第二天看到跌了抛出，进出全错，连北都会找不到。

所以这种行情里，无论看多看空，都必须先人一步，真正的好股都是你看到行情下跌，其实他在空头回补，你看行情企稳，结果他已经低吸完毕后逆转。这种股票才是有力的。就像周一大跌的时候，很多股票也是下跌，但下跌背后是空头回补（蓝色）。

这点最近几天说了好多， 大家自己点这里进“博尔系统” ，再去量化清楚，看看这周空头回补很多的股票，这两天表现，就知道做这种快一拍的股票，赚钱要容易的多上面图里面的股票，都是上周五空头回补，周一做多主导的品种，今天市场有气无力，但明显他们可都是精神好的很。试想在当时很多股大跌的时候提前开看到空头回补，你是不是也会注意这样的股票？

这些股是搅局者

另外，现在之所以纠结，和前段时间最大的区别，就是起那段时间，有的热点是猛冲猛打，不管不顾单边走的。但现在很多股是稍微一涨就消停。这背后实际看获利回吐主导的股票就清楚。现在很多股票上涨，背后就是获利回吐主导（下图中的黄颜色）。变数就藏在里面，我想大家也希望自己的看上去在涨，实际天天获利回吐主导，一直撤退吧。周五收盘的时候我拿博尔系统统计，确实这样的股票不少。