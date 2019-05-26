今天要说说，上班族炒股的事情。一朋友跟我说，这几天他已经被老板叫过去当面谈话了，原因就是做股票，天天上班看行情，他老板很不满意。如果不是他工作有点成绩，不然已经被要求转岗了。他想想也是，工作就该好好工作，工作的时候还惦记着股票确实不行。但真要是不看，手头股票就随它去，万一跌下来，自己都不知道，结果这头上班辛辛苦苦赚钱，那头股票里把钱又亏掉了，就是在太不划算了。

炒股非主业，拿的安心

当然，那朋友要求也不高，并非一定要买进就得赚多少，但至少得拿着安心吧。其实这种事情，我当时和那朋友沟通的时候，就建议他多去看看大级别的状态，因为既然上班不能盘中看行情，又想心里安心，就一定是大级别上有好的迹象，大级别好转才行。当时我也是请那个朋友，自己到应用-市场，下个“博尔系统”APP，再自己去量化交易，只要在周级别这种大级别上，看到好迹象，就能安心拿着，一时半会，股票不会差到哪去了。

实际，看我文章的朋友，自己手头股票大级别上的交易状态，也是很值得一看的。比如看机构行为就是很直观。一般4月份以来，伴随调整，积极的机构行为会越来越少的。但有些股票，周级别上，伴随着调整，起初代表积极机构行为的“机构库存”是在不断减少。但之后开始增加，那交易状态就变了，机构态度也变了。

并且由于是大级别，这种“机构库存”增加，影响起码好几周，这种股票接下来就是安心放着也没事。而大家现在手头股票要是最近出现调整的， 也可以点这里进“博尔系统” ，然后自己量化一下大级别上的交易状态，下跌之后，“机构库存”增加，机构越来越积极，那就是好的。

走，也就看一眼

然后，当自己心里有底，手头股票都是机构交易变积极的股票，后面上班时真的不用看了，就下班后回家，用博尔系统看一眼，注意涨起来之后的获利回吐。因为此刻一旦市场反弹，股票上涨的空间都有，关键是涨起来之后，一旦出现获利回吐主导（黄颜色），现在就很容易让反弹结束。就像下面图里一样。

当时和那朋友说了以后，那是直接就去量化了。还说自己两个股票，就是因为这两天上涨，所以心不定，干脆套牢了，他也不看了，也不会被他领导说了。看我文章的朋友，上班的朋友，想省心的，也可以去下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，自己去量化。找股票的时候，需要多比较一下，花个半小时，多看看周级别上有没有变好的交易迹象，几个股票对比一下，挑个更好的，这样选的股票就不会差。然后每天看一眼交易状态，涨起来就当心持续的获利回吐主导，只要是持续做多主导的状态，一路拿着，都不会有事的。



