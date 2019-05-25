周末，说说本周一件让我感慨的事情。公司里面一同事，也上了岁数了，做股票也有20年了。前段时间市场下跌的时候，我问他，手头股票怎么样，结果他回我，不就是跌了吗，擦掉了利润，涨涨跌跌见多了，没事的，放着就是了。看着他当时一副风轻云淡的样子，想想不愧是老股民，这种行情已经影响不了他了。

但周五的时候，再一问到股票，不谈了，别看市场没怎么涨，但他的股票一卖就涨。当时我就惊讶，怎么把股票给卖了？不是前两周面对下跌还风轻云淡吗？结果，他跟我说，本来他就是股票一直放着的。但耐不住天天看盘，看前天跌周三跌2%，周四继续2%以上的下跌，照这个状态下去，他觉得市场会探一探去补个缺口。而他的股票，很可能加速向下。并且觉得把握很大，那么先跑掉点，做个差价再买回来多好？

何时洗盘效率高？

没想到，周五一跑，立刻涨了回去，他也是满郁闷的，而我一看他的股票，其实那两天下跌，就是在洗盘，把他给洗掉了。其实洗盘在两种时候效率最高。一个是行情刚开始上涨的，由于盈利不多，只要稍微下跌，参与者怕再跌下去，赚的钱全擦掉，还可能被套牢，所以特别容易被洗掉。另一种就是市场走弱的时候，总觉得，肯定要跌一下，有差价可以赚回来，先跑了再说。结果被洗了。所以，我是跟他说，请他以后再遇到下跌，先到应用-市场，下个“博尔系统”APP，再自己去量化交易，量化一下，是不是在震仓洗盘。没有洗盘现象，那先跑后买，做个差价比较可行。洗盘的股票，还是持有为主，不然可能一跑就涨。

拿博尔系统来看观察洗盘，这是比较直观的。下跌的过程中，如果是洗盘，首先是必有机构行为在不断运作，所以必有橙色的“机构库存”，“机构库存”处于消失状态的股票，说明现在缺乏积极的、有步骤的机构行为，那种下跌，自然就不是洗盘。

非但如此，一旦缺乏积极的机构行为，反弹都往往是短暂的，缺乏“机构库存”的股票出现反弹，涨了几天之后，不跑可能很快就跌下来，真正值得先卖再买的股票，其实就是这种股票。大家手头股票，不管现在是在涨还是在跌，有没有机构运作的积极动作，都是很要紧的事情， 这方面点这里进“博尔系统”之后，自己去量化 ，能直接看到。

洗盘下跌，很有次序

另外，即便有机构的积极动作，是不是洗盘，还要看下跌中机构行为变化的次序。正常说，如果是洗盘，一开始会有绿色的做空主导，这点很好理解，如果一开始不主动做空，如何让股价下跌来洗别人？做空主导之后，就是蓝色的空头回补主导出现，说明股价下跌后，机构资金不是撤离，而是在回补股票。

当这些交易状态都依次出现了，一个震仓洗盘也就出现了。那么眼下大家遇到下跌的股票，是不是震仓洗盘，大家可以到应用商店，下好博尔系统的应用之后，自己去量化， 或者直接点这里进入也一样 ，很多股票别看现在在下跌，但就像上面图里股票的状态一样，下跌中交易状态改变，哪怕当前还是跌的，但机构行为就是蓝色空头回补，遇到这种情况，手头有的话，此刻基本就是不卖了，仓位轻，还能考虑是不是要参与点的。眼下这种行情，调整幅度也不小了，当时是可以去关注，但关注中确实需要多看数据，不然光凭经验，也是不够的。



