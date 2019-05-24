早上，开盘一个小幅度的低开，问了不少朋友，都觉得很有可能去补2800的缺口，现在他们都在看之前2838的位置，好多都觉得2838是很有可能破一下，然后就是能不能反弹一把重新回到2950~2850的区间，如果回不上去，就有点讨厌了。好几个朋友表示，如果今天2838破了，反抽又回不去的话，他们还会再跑的。但与之相反，一些机构的做的朋友，表示，不管会不会去补下面2800的缺口的，但他们看好的品种，下去的话，都会埋单拿货，继续收那些“情绪筹码”。

情绪筹码，

而此时，是言者无心，听者有意，上次他们要情绪筹码，还是去年12月份的时候，现在看来又要故伎重演了。如果机构现在都是下面埋单要货，那这两天的虽然加速下跌，但大家是可以上应用商店，下个“博尔系统”APP来量化交易，再通过量化机构的动作，是可以看清这种埋单收割情绪筹码的。

之所以可以这么去看，原因就是，博尔系统是可以直接量化交易的。里面的“机构库存”功能，就是专门量化积极的机构行为，如果有橙色的“机构库存”，就说明确有机构在积极动作。此时只要进一步量化机构动作导致的交易变化，比如空头回补的力量主导了交易，就知道此时机构动作，是张开麻袋低吸股票，就像下面的股票那样。

事实上，刚才随便翻了一下股票，这种机构回补，低吸筹码的股票是不少的，而此刻低吸的恐怕有很多就是“情绪筹码”。而情绪筹码到手之后，对恐慌盘从来就是先轧空一把再说的，所以大家自己关心的股票，有没有这种“情绪筹码”被收，可以直接 点这里进“博尔系统” ，再自己去量化，立马就清楚了。

有些必涨，并不开心

另外，我也问问那位朋友，反弹机会在哪里？结果人家回答我，目前看，那些从哪来回哪去的股票，只要不是问题股，要摘牌，后面应该有机会。我一听差点背过气去，一个股票如果要从哪来回哪去，那至少还得跌30%、40%呢。但这种玩笑话也提醒我，眼下“机构库存”消失的股票真不能碰，因为“机构库存”消失，说明机构跑了或者不管了，这种股票太容易反复创新低了。

而这种股也是最要当心的，不是看到跌多了就觉得没事了，上面图里的股票就是前车之鉴。到底哪些股票有这样的风险，也一样到应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，自己去量化，有没有机构的动作，是可以直接看到的。这样心中有数，怎么样也都安全很多。后面的行情，要跌、要涨，不是某个人能够决定的，所以不必盯着某几个点位使劲，没机构资金参与的，不碰就不会错。



