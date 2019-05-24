上午的行情又是小震荡，回看2019年的行情，也很有意思，一开始花了3个月的时间，涨了800点，但后面仅10天时间跌跌掉400点，再用了不到一个月时间，让很多人都去思考2800的缺口要不要补。面对这种表现，有个问题大家必须思考。曾经2月份意气奋发的上涨中，大量资金空翻多，现在处于同样的位置，到底什么东西变了？

这个问题上午的时候和几个朋友也在讨论，结果很很明确，变的只是外因，而内因基本都没有变。如果说个3200点的时候，还有比较强的获利了结的愿望，但跌到2900点之下后，这种意愿是明显下降的。而眼下，A股交易上，明显的问题就是做多共识下降。有的觉得这个位置可以做，有的觉得现在还得跑，就算涨起来，也得跑。结果想跑的人与想做的人，差距很大。

没有共识，只有取舍

而当市场机构没有达成共识的时候，必然当前股票既有增仓，也有放弃。关键是你的股票处于什么状态，而在最近考验前期2838低点的时期，股票状态的好坏，会直接导致走势的天差地别，所以大家可以先上应用-市场，下个“博尔系统”APP，自己来量化交易状态，通过量化“机构库存”的变化，能看到一个股票机构增仓、放弃的区别，，增仓的不会差到哪，放弃的随时可能完蛋。

有闭眼跑，有闭眼进

以上这些，也是我与不少业内的朋友沟通的结果。这次跌到2900之下后，做多的资金其实并不少。这两天的下跌，也是对他们手头持有股票做了一次考评。之前他们的仓位都铺的比较散，希望通过热点的扩散，他们能坐轿受益。而这两天就在紧急收缩战线，一部分股票增资，另一部分股票就放弃。而我用博尔系统研究量化快10年了，自然知道这种增仓、放弃，会直接体现在“机构库存”上。

就像上面的股票，必看上上下下的震荡，但震荡中橙色的“机构库存”没有减少。而“机构库存”量化的就是积极的交易行为，在这个基础上，再去量化“主导动能”，看机构行为导致的结果，很多股票，哪怕下跌，都是蓝色的空头回补主导，显然这些股票里的机构在低位吸货。而此刻大家手头股票，要注意的也是这种状态。 可以点这里进“博尔系统” ，自己来量化，这种低吸状态也是一眼看清的。

有些变化很直接

当大家自己去量化的话，能清晰的看到，被放弃的股票，代表“机构库存”橙色柱状是越来越少的，很可能就是快速减少，甚至减少到消失。这种状态至少说明最近机构休息了不干活了，这本身就是很有问题的股票了。