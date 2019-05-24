昨晚上和一些朋友沟通，发现今天的下跌，让很多人非常担心。因为5月震荡了大半月，现在又是向下破位的样子，这么下去5月份进去的人又套牢了，这样3月套一次，4月套一次，5月又套一次，日后涨起来就烦难了。但我要说，管他是不是再跌破5月平台，既然行情这种走法，一定是迎来又一轮的山重水复，柳暗花明。

山重水复疑无路

其实这样的走势，大家应该很熟悉了，2018年经历了多次，不就是一次次套人套的厉害，然后突然就复活了，刚觉得活力满满，如同五月之前两次上涨，都期待调整快速结束，结果不给解套直接又跌下去。最近5月份，这样的上上下下，在很多股票上上演，以至于今天一跌下去之后，下午就有朋友跟我说，让我帮他看看股票好不好，不好的话就走了得了，不做股票了。我当时就让他先去应用商店，下个“博尔系统”APP，自己去量化一下“机构库存”的变化，当时那朋友还问我，有必要再看吗，他都不想看了。我只能对他说，你都准备出局了，割肉都不怕，还怕多看一眼，知道有没有机构在做？

柳暗花明

结果他想想也对，就去量化了，一看他不走了，他的股票就是下面图里左边的那个，橙色的是“机构库存”，他是对积极机构行为的量化。而红色代表的是做多行为主导了交易。也就是说当时，有积极的机构行为，并且直接导致了交易做多。这样的股票早上如果跑了，直接就吐血了。

真正，要跑掉的，是想图里右边的那只股票，之前也上涨，但涨到后面机构库存都消失了。结果稍有点风吹草动就跌下来去了，救都就不回来，速度飞快。这种股票能快速卖掉，那是勇气。不过就算跑了，也不用就此不做了，现在的很多股票也是趴在底下，这种状态下，那些有“机构库存”，并且还在做多或者回补低吸的股票可以随便换， 点这里进“博尔系统” ，自己去量化“机构库存”，再量化一下主导交易的力量，那就能看到此刻机构的动作，往往绝境中的生路就在里面。

有机构不深究

还有就是，最近很多朋友量化之后，发现橙色的“机构库存”在增加，当股价现在还是跌的，于是也来问我，并且深究不少问题，比如这个股票既然有机构在里面动作，看上去是有消息，然后问我是不是知道。我也只能和他打比方，你家一个亲戚，是一个机构里的主管，他跟你说几个股票，你还会去问这股有什么消息吗？本质上，机构里的亲戚和你说，与你看到一个股票“机柜库存”增加，都是一样的，就是你获悉了一次机构的行动，而这就足够了。