越盘越蓄势，两种错一犯都大亏！(2019-05-23 08:58:24)
当前行情，是一个结果后置的行情。什么叫结果后置，就是大家试想以下，5月上旬买股票的人，到现在，会有多少损失？由于市场震荡，对于多数股票来说，也就是个横盘震荡，不会有多大损失。同样5月上旬跑掉股票的人，现在踏空了多少？基本也是没有的。
但没有损失，没有踏空，不代表这样的震荡没风险，而是后置了。假使这个市场一个月、两个月的盘下去，但到最后一定会选择方向。然后推演一下就很清楚，如果手头股票在横盘许久之后向下破位，一开始的时候，肯走吗？显然是不愿意走的，因为万一走了，股票一卖就涨，那就是卖在地板价了。同样，跑掉的人，股票刚涨起来，也不肯买的，因为万一突破不成功，又回落下去，那岂不是买在了一个很长时间内的高点上？于是，后面股票一旦突破或者跌破，做反的人，多数不是只小亏一点，而是会吃一个大亏的。
这一幕总要发生
或许有些朋友回想，我肯定不会是这种状态，但实际上，经历股市快20年，遇到的投资者无数，遇到的横盘震荡也无数，上面的景象，大概率会出现在很多人的头上。所以横盘震荡时间长了，是不能等到突破、破位之后再做应对的，否则很容易陷入被动。对此，一个简单的办法，就是看震荡中机构资金的动作。这方面，可以到应用商店，下个“博尔系统”APP，自己去量化，就能看到，毕竟机构资金的影响力很大，他们如果在震荡中是积极的状态，自然股价就更容易向上。
无需多久的变盘
那么现在机构资金积极的状态，有两种是非常明显的，一种就是机构行为在震荡中越来越积极，会显示为橙色的“机构库存”越来越多。这种状态持续下去，要不了多久就能涨上去。
这道理不用我多说，想一下就明白。机构资金在横盘中越来越起劲，到最后怎么样也得尝试向上突破。当然反过来，如果“机构库存”根本没有，机构资金处于放弃的状态，那向下的可能就很大了。“机构库存”很直观，大家自己点这里进“博尔系统”，自己去量化，直接就看到了。
洗盘震荡也不错
另一种就是洗盘，在震荡中反复洗盘，洗干净了，达成目的后也会上涨。而洗盘这种状态，全程存在“机构库存”，说明机构一直在积极参与。另外，主导交易的力量变化是红色的做多主导，然后调整时确实有绿色做空砸盘杀跌，但机构库存依旧存在，并且“做空主导”是短暂的，很快就变成了蓝色“空头回补”主导，说明机构砸下来之后，自己又回补了。整个这个过程出现了，就是洗盘现象出现了。
眼下震荡中，出现这种洗盘特征的股票也是很多的。大家手头股票震荡的话，也可以点这里进“博尔系统”，自己去量化，有没有反复洗盘，这种迹象出现了，涨起来很容易，即便大盘指数跌下去，它都能抗一抗。同样，因为反复洗盘，会洗的比较干净，一旦打算做了，涨起来也会很快。行情一好，先涨起来，就是这种股票。而这种震荡，对于很多股票来说，现在就是在一次次的反复洗盘，但一次、两次、三次洗盘之后，越洗后面试盘向上的可能就越大。大家要是看到自己手头股票，横盘中有了多次洗盘，很有机会短期内就涨一把上去的。