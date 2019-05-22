今天上午继续震荡，而2900的点位也是一季度上涨的二分位，这个位置可上可下，而最近两周就是围绕2900点，在2850~2950之间波动。同时成交量缩小也很明显，忽视重新回到1000多亿的成交水平。这种状态想干什么？显然就是等他人犯错。当然这种等人犯错，也并不是被动的等，2月25日大涨之后，资金空翻多进场的非常多，这里面机构资金同样多。现在又回到当天的位置，试问那些进场的机构资金，此刻是否已经没有什么盈利了？还在这种位置徘徊，谁能说，没有机构在制造假象，误导他人出错？因此，此刻机构摆龙门阵是大概率，一旦做反，就是买也是错，卖也是错。

破位、突破假象多

通常现在犯错，走势上，往往集中在破位和突破上。相信现在很多机构资金正在有意制造破位和突破，而大家自己上应用商店，下个“博尔系统”APP，然后去量化一下交易，这种有意制造的涨跌假象，可以看清楚的。

比如当前市场，很多股票就是大幅的震荡，有的震荡突破了上去，但你以为他好了，你就上钩了，后面突然跳水下来。同样也有不少股票，看似已经跌破位了，但如果有人觉得他不好了，也同样上钩了，后面会直挺挺的拉上去。如果单看走势，肯定会觉得这种情况是在太突然的了。但实际你去量化交易，为什么会出这种情况，道理都很清楚的。

大家看上面的图，应该一眼就看明白，橙色代表的是“机构库存”，在博尔系统里，“机构库存”是量化积极的机构行为，同样的大波动中，有的股票机构库存在不断增加，有的股票机构库存就是在不断减少。 大家点这里进入“博尔系统” ，去量化自己的手头的股票，一样也会看到这两种情况。而当这种现象展现在大家眼前，到底是去做哪种股票，每个人都会有自己的选择，当然如果我去选择，肯定会选择参与那些震荡中，机构库存越来越多的股票。

决不能慢了又慢

机构钓鱼，其实很重要的一个手段，就是通过走势制造假象，来进行吸引或者恐吓。等自己目的达到之后，就开始收网。但往往等我们看到走势上显示出的收网样子，就已经慢了好几拍了。后面也更加被动，动都动不了。就像下面的股票，那样，震荡中等“机构库存”都消失了，股价都破位跌下去了，再发现不对，要跑也得留下条大腿。

同样，要是他准备轧空，等涨上去看到好了再去追，也已经高上去了很多。而眼下的市场的基本局面，依旧是股票太多，资金不够关照到方方面面。接下来有股票涨了又涨，有股票跌了又跌，都是板上钉钉的事情，只是具体哪个股票是机构投资者要放弃的，哪个是要干活的，不可能靠猜。这方面大家可以自己上应用商店，下好“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，再自己去量化。把震荡中，“机构库存”状态变化量化清楚，那么当前因为外界因素引发震荡，反而可以破局。



