今天的上涨，虽然还没有把周五的下跌给收复了，但个股上，真是又很多股票突破了前几天的震荡，创了5月的高点。并且这种走势的股票不是一个两个，今天是成批的出现，对其他震荡没涨的股票，相信会有很强的示范效应，明天一笔笔富贵会在震荡的股票里冒出来。

震荡突破的背后

其实，这种状态，已经被很多朋友看到了，都问我，明天开始，震荡的股票是不是会普遍尝试突破，如果有是的话，就会出现很多短线机会，他们想去抓一下。对此，我是请他们先到应用商店，下个“博尔系统”APP，再去量化突破背后的交易状态。这样就能发现，在突破的股票的别后，交易状态并不相同，有的还截然想法，而过去的历史证明，不同的交易状态会引发完全不同的结果，有的会让人甜，有的让人苦。

突破有真有假

现在突破的过程，如果看到大涨的突破自然是好，但对此刻操作更有价值的是，那些刚刚拐头、或者还未拐头的股票，我就已经知道里面机构的意图。这方面，可以去用博尔系统量化“机构库存”，由于“机构库存”是对积极机构行为的量化，因此真正有前途的突破或者横盘震荡，都是伴随橙色“机构库存”的不断增加。

就像上面图里的那种股票，刚开始上涨，机构库存的增长已经很明显，而伴随着机构行为的越来越强，最终必然会试图发力攻击，导致股价加速。 大家可以点这里进“博尔系统” 去量化自己手头股票，慢涨的背后，机构库存能不断增加，往往都能成为大机会。相反，如果震荡、拐头中，橙色的“机构库存”越来越小，甚至消失，说明机构投资者对突破并不积极，甚至放弃。那么这种股票，震荡的变数很大，很容易出现不测的下跌。

拐头有虚有实

另外，当前除了有很多震荡横盘尝试突破的股票，也有不少是上周调整比较凶的股票，今天开始翘头向上了，这里面肯定也有一批是上周震仓，本周洗盘结束，重新波段攻击，就像下面图里左边的那些股票，就是提前进行了洗盘后的新一轮攻击。这种机构影响下的洗盘，首先肯定有“机构库存”，然后是机构行为导致的主导交易力量的变化非常有序，先是有做空砸盘的动作，显示为绿色的做空主导，但不会一直做空下去，很快会有蓝色的空头回补行为来主导交易，这样就是一次洗盘出现。





而有些走势上相似，跌下去也拐头向上，但主导交易的力量完全不同，调整背后只是在持续做空，反弹也是做空主导（绿色），那就不是震仓而是砸盘逃跑。这方面，大家如果手头有震荡的股票，一样可以上应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，自己去认认真真的量化一把，就能发现那些具有洗盘特征的股票。并且这些数据都很要紧，即便自己觉得没事，也得数据上看到支持没事的状态，否则，在5月频繁震荡的行情里，就是自己给自己吃宽心丸，那么真跌下来去，又来不及了。







