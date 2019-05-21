今天市场又上涨了，但因为5月已经折腾了大半个月，所以这次上涨，很少有朋友乐观的看好市场上3200，能不能过3000，很多朋友心里都没底。不过虽然说很多朋友都没底，但我到给他们点赞，因为虽然吃不准，但总比猜涨跌，距离成功更进一步了。接下来就是总结分析最近的行情，5月下旬做好不难。

三条教训

对于5月份震荡的总结，有三条。一、不要想当然，不存在什么铁底，什么不败，炒股失误80%的原因就是想当然会如何如何。二、新一轮的差距正在拉开，历史不重演，但逻辑总是重复，接下来必然还是差距越来越大，有的要创新高，有的得创新低，这点在前两周的震荡中已经表现出来了。三、忽视内部资金变化，只盯外围增量，也会掉坑里。实际当前市场体量很大，市值上千亿、几千亿的股票里，只要出来一点资金，就足够那些没动的股票做出一番大表现了。

5月频繁的震荡背后，显然就是机构腾挪，呼风唤雨。股票有机构积极动作，就显示出各种好，没机构积极动作，就各种衰。而大家盯机构，可以上应用-市场，下个“博尔系统”APP，自己去量化，尤其是量化机构的库存，因为大资金一旦腾挪，股票里的机构库存，一定会变化的。

掀浪的股票

大家去量化，橙色就代表“机构库存”，主要是盯他的变化。真的一个股票，机构看中要买，不会只有上涨时才买的，很多下跌的时候、震荡的时候就已经买了，这样的股票，前些天库存就是增加的，就像下面图里的股票那样。





或许平时，机构库存增加的股票，涨之前还有试盘，洗盘。但眼下真不要，就算一根长阳，3200点上的人还是套的很厉害，是动不了的。所现在机构库存增加的股票，可以说是想涨就涨。大家手头股票是不是这样的，一样可以 点这里进入“博尔系统” ，量化清楚机构库存。量化出来机构库存增加的股票，恐怕就是大资金最近腾挪的对象。接下来只要行情继续，10%的涨幅可能就一两天有，20%估计一两周也到了，再多，运气好点也有。

两种状态，当前捉急

然后，还要提醒的就是，有些事情，除了不吃眼前亏，日后亏也别吃。眼下成交量和3月比起来，差了好多好多，这种成交水平，做个2000只以内的股票顶多了。没照顾过来的，5月、6月就会先边缘化，等有更便宜的机会再做。所以，后面腾挪出去的股票，肯定有问题，没有机构进场的股票，同样问题很大。下面图里一个是库存从下降到消失，资金腾挪出去的股票。另一个是怎么折腾，都没机构库存增加的股票。结果最后都跌下去了。下面的图都是前车之鉴，但没有多放，因为前段时间类似的股票实在太多了。





所以跌的时候不用悲观，涨的时候不用欣喜，震荡是中，要紧的是机构资金在动谁？大家也可以现在下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，自己去量化一下机构库存的情况。哪些值得去做，哪些还要观望，都很清楚。另外，一季度参与进去的资金，很多都是巨鲸，他们一个搅动，再去换点股票，换进的品种，折腾怕是更加频繁，幅度也更大。对此大家多多注意，善加利用，好处是很多的。