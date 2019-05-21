早上的市场，表现的自然是很好，不过眼下不能看涨就觉得好，下跌就心慌。这点大家自己也可以自己问自己两个问题，一是，今天看到47点上涨之后，是否有松了一口气的感觉？二是，上周五70多点下跌时，是否又觉得行情还没跌完？如果当时的心里就是这种感受的话，后面的行情就得注意当前有“两个不可能”+“一个震荡”。

“两个不可能”

第一个不可能：2800之上的跳空是2月份大量资金空翻多进场，因此在2800~2900一带的震荡，不可能没有资金做多，尤其是机构资金，参与热情一定会再度踊跃。

第二个不可能：4月下跌速度很快，必然是众多机构选择做空的结果，因此后续，即便市场上涨，也不可能再度出现一齐上涨状态。

一个震荡

于是当前的震荡，也就成了机构为后面自己股票的运作，做准备的时候，当然其中，有的准备是为了后面的上涨，有的准备是为了彻底的撤退。并且多数个股会在行情走出来之前就已经选好的方向。但也正是因为如此，此刻看到的机构行为，很大程度上，决定了未来股票向上、向下的方向。而机构行为这块，大家可以到应用-市场，下个“博尔系统”APP，自己去量化，量化之后，多数机构动作都很清晰。

就像下面图里的股票，里面橙色代表“机构库存”，一个图里，橙色的机构库存消失，这就说明积极的机构行为都没有，自然不行。另一个图虽然一开始有机构库存，但主导交易的力量是绿色的做空主导，说明机构行为导致的结果是交易被空头主导，那当然也不灵。