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胜负手已经来了，做对了两周5成

(2019-05-21 08:54:28)
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量化数据

5月行情走到现在这个程度，不要说想上周五这样70多点的大震荡，哪怕是个小震荡，都不能轻视。因为从时间上说，已经震荡两周多时间，历来很盘震荡，基本没有超过一个月的，换而言之，后面个股都会提前准备，选择方向了。同时，5月的震荡中，实际创短期新低的股票是越来越多，个股行情正在奔向两极，这也是当前很紧要的变化。

 胜负手已经来了，做对了两周5成

另外再从更大的眼光看，5月、6月都是年度行情承前启后的月份，也是全年资金做出二次选择的时候，年初的选择大家都看到了，基本都是积极做多，但半年很快要过去了，下半年这些资金还会继续积极做多吗？怕是各有各意图了。同时当前的位置，也正好是这轮上涨的二分位，后面可上可下，所以无论是走好的，还是走差的股票都不会少。以上这些算是对未来一段时间行情的一个基本判断。 

上天还是入地

那么在这种年度资金二次选择的时候，股票被机构选中，后面平步青云；股票被机构放弃，多半就是被边缘化。道理相信大家都懂，关键还是要看清机构的取舍，这方面可以上应用-市场，下个博尔系统”APP，自己来量化清楚交易背后的机构库存，这样就能看出机构行为，在判断56月大方向上，帮助是很大的。 

盯状态逆转

如果有机构在股票里动作，大家是可以量化出明显的橙色机构库存，这就说明肯定是有机构在里面行动的，因为本身机构库存就是对积极机构行为的量化。有机构库存之后，，再看机构在做什么，就要再去量化一下主导动能，在有机构库存的时候，主导交易的力量，基本就是机构行为导致的。那么在震荡中，一个可喜的交易行为变化，就是先从做空主导（绿色），转变为空头回补主导（蓝色），再转变为做多主导（红色），就像下面图里的股票那样。

 

胜负手已经来了，做对了两周5成

为什么要让大家看这种交易状态的变化，因为机构市，如果机构都是高举高打，猛冲猛打，股票早就涨上去了，都不用说，你也知道机构在做多。但毕竟现在震荡的股票多，震荡的股票什么状态是比较好的，实际操作中更有作用，而上面这种绿蓝红的变化，正是震荡中最常见的转折。哪怕你的股票在下跌，可以点这里进博尔系统，再去量化机构库存有没有存在，主导动能在怎么变化，如果下跌中已经看到了空头回补主导，那这种下跌，就和一般的下跌资金出逃完全不同了。 

年中抉择时别跑

真正容易出现快速跳水的状态，往往背后是量化不出机构库存的，说明机构处于逃跑、不管的阶段。那种状态下，非常容易出现横盘跳水，一日游等状态。

胜负手已经来了，做对了两周5成

4月下跌、5月震荡，其实也是机构资金开始对股票的做配置做修正，利用中报的时间差，为3季度行情做准备。因此现在大家自己下个博尔系统”APP，或者直接点这里进入，在自己去量化“机构库存”，没机构库存的股票，多点谨慎，多点小心总是不错的。因为，要是5月如果没有机构库存2019年下半年也会有点悬，这种悬，倒不是说这一刻的走势，能影响到下半年，但他体现了机构资金的态度。这种态度不是说改变就能改变的。

 


 



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