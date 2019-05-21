5月行情走到现在这个程度，不要说想上周五这样70多点的大震荡，哪怕是个小震荡，都不能轻视。因为从时间上说，已经震荡两周多时间，历来很盘震荡，基本没有超过一个月的，换而言之，后面个股都会提前准备，选择方向了。同时，5月的震荡中，实际创短期新低的股票是越来越多，个股行情正在奔向两极，这也是当前很紧要的变化。

另外再从更大的眼光看，5月、6月都是年度行情承前启后的月份，也是全年资金做出二次选择的时候，年初的选择大家都看到了，基本都是积极做多，但半年很快要过去了，下半年这些资金还会继续积极做多吗？怕是各有各意图了。同时当前的位置，也正好是这轮上涨的二分位，后面可上可下，所以无论是走好的，还是走差的股票都不会少。以上这些算是对未来一段时间行情的一个基本判断。

上天还是入地

那么在这种年度资金二次选择的时候，股票被机构选中，后面平步青云；股票被机构放弃，多半就是被边缘化。道理相信大家都懂，关键还是要看清机构的取舍，这方面可以上应用-市场，下个“博尔系统”APP，自己来量化清楚交易背后的“机构库存”，这样就能看出机构行为，在判断5、6月大方向上，帮助是很大的。

盯状态逆转

如果有机构在股票里动作，大家是可以量化出明显的橙色“机构库存”，这就说明肯定是有机构在里面行动的，因为本身“机构库存”就是对积极机构行为的量化。有机构库存之后，，再看机构在做什么，就要再去量化一下“主导动能”，在有“机构库存”的时候，主导交易的力量，基本就是机构行为导致的。那么在震荡中，一个可喜的交易行为变化，就是先从做空主导（绿色），转变为空头回补主导（蓝色），再转变为做多主导（红色），就像下面图里的股票那样。