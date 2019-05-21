后面还有什么利空？

炒股炒的是预期，对股票的预期无非两大类，一个是盈利的预期，一个是资金的预期。当前利空一个接一个，但实际都是属于“盈利预期”一类。这点不能多解释，写多了就发不出来了，炒股票大家智商都不差，应该都能明白的。

那么“盈利预期”上面的利空，在2019年，这两天碰到利空已经属于放非常厉害的那种了，试想还能有比目前利空更大的利空吗？应该是没有了。

那么另一方面，在资金预期方面有利空吗？至今始终没有看到这方面有什么大的利空。相反，利好到不少。所以这个坎能扛过，后面也是不会差的。

如何衡量利空的力量？

眼下因为震荡，所以做空的力量、利空的影响是比较好衡量的。大家可以到应用-市场，下个“博尔系统”的APP，或者直接点这里进入，再去量化交易，现在市场震荡，股票也是调整之后，震荡不断。而震荡中，交易力量总是时而被做多主导，时而被做空主导。这是很正常的，但不同的地方就在于，同样的震荡，量化出来，做空主导的力量并不相同，有的股票，绿色的做空主导很明显，但有的绿色的做空主导就很小。哪种做空的力量强，不言而喻。看图能更清晰。

如何避免突然做空？

现在的震荡中，也有一些股，看似做空力量不大，股价震荡中也能扛住，但是突然做空力量会大幅增加，然后变为破位的快速下跌。而产生这种情况的原因，就是因为股票里面，很多投资者还在扛的同时，机构资金先放弃了，这样就很容易引发溃退。就像下面图里的股票那样，由于橙色的“机构库存”消失，说明机构放弃这个股票，结果就是，一开始看似很抗跌，但突然就不行了。这也是可以下好“博尔系统”的应用之后，去量化出来的,点这里直接进入也一样。