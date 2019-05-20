今天虽然行情收盘还下跌11点，但盘中震荡的幅度不小。也正是因为震荡的幅度大，我又挽回了好几各朋友的失误。当前这个市场，只要有一点点破位向下的样子，次次都有人犯错。早上行情跌40点，走出补缺口样子的时候，好几各朋友都问我，这次缺口是不是必补的，要不要把股票跑了？

后悔不是成功之母

那几个朋友，之所以想跑，还不是单纯因为行情要补缺口，而是后悔情绪的影响。当时沟通的时候就一个劲的后悔，先是后悔3200的时候，没有跑股票，还觉得牛市要来了，又后悔上周反弹的时候没跑股票，因为当时觉得调整已经结束，但也是错的。而接二连三的挫败，让那几个朋友自己怀疑自己了，于是面对早上继续下跌的行情，眼一闭，走吧。

好在当时他们也问我了我一句，我先帮他们量化了几个股票，后面又让他们抓紧点，先到应用商店，下个“博尔系统”APP，把手头那几个想跑的股票都量化一下“机构库存”在怎么变化，只要“机构库存”还在增加，不用管什么行情要不要去补2800的缺口。

结果几个朋友也确实就去量化了，一量化下来，果然“机构库存”还在增长，或者是从无到有，于是他们也就等了等，不走了。结果因为要紧的半个小时保持了冷静，后面市场盘中向上涨的时候，真就不担心了。下面图里橙色的就是“机构库存”，大家如果能把它量化清楚了，现在大部分失误都能避免。我也希望更多的朋友眼下都少失误。

之所以这么说，并不是因为吃准这行情不会去“补缺口”，并且一旦真破位下去补缺口，个股的调整幅度，比指数是大很多了。但是，如果仅仅以自己的感受，和那个缺口的吸引，来做股票，早卖1个小时，里面就是几万元没了，可以说是一跑就亏。接下来大家手头股票，遇到什么盘中的回落，单日的调整，一样可以 点这里进“博尔系统” 再去量化一下，毕竟股票不会天天涨不回落，但回落中，如果量化出来，“机构库存”反而在增加的话，基本都是在让别人抛，机构自己肯定没想逃跑。

此刻不是没好股

另外，今天心不定的朋友也是很多，因为怕震荡破位，所以心也不定。难怪今天问我会跌到哪里的特多，哪怕下午行情向上涨，但只要觉得自己的股票落后于大盘，就担心的问问我，自己的股票咋就没有市场强？但他们的股票，我一量化，不少他们担心的品种实际都是机构存显著存在的。于是我就给那几个朋友打了个比方，拿股票就好比养孩子，爸爸1.9米，妈妈1.8米，孩子小学时只有1.3米，父母会担心孩子日后长不高吗？显然不会的，因为基因摆在那里。而股票也是一样的，机构库存不断增加的股票，里面肯定有大量积极的机构行为。那比很多散户当道的股票，好上了N倍。前车之鉴好多，看下面的图，大家就明白。