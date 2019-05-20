早上，虽然说下跌，虽然讨论的朋友里9成都觉得这行情够呛。但现实是，行情没有毫无抵抗的单边回落，反而是在5G的带领下，试图把指数给拉翻红。面对此情此景，我当时就问一些朋友，现在是不是一个个的利空在出来？而每一个利空出来，虽然下跌，但指数却顽强的收在了2800点上上面，这是不是在不停的消化利空？当市场觉得利空一个个出现，但始终跌不破2800点的时候，认为利空也这点力度的时候，行情也就来了。现在的行情，就是靴子落地，但敲不穿楼板。

扛住是要紧事

所以，在等下一个靴子的过程中，致胜的道理非常简单，只要在等靴子落地的过程中，手头股票能扛住了，后面的一定是阳光灿烂的。而对于如何能扛住，我这里详细说一下。而大家也可以先到应用商店，下个“博尔系统”APP，再自己去量化交易，能否扛住，交易状态上是很明显的。

做空大小看清楚

比如现在市场震荡，股票也是调整之后，震荡不断。而震荡中，交易力量总是时而被做多主导，时而被做空主导。这是很正常的，但不同的地方就在于，同样的震荡，量化出来，做空主导的力量并不相同，有的股票，绿色的做空主导很明显，但有的绿色的做空主导就很小。





那么做空力量很小的股票，自然更容易扛住，毕竟空头没有力量，股价自然很难跌下来。上面图里两个股票，震荡幅度都差不多，但做空主导的力量差别很大，结果做空大的股票，再度下跌，而做空很弱的股票，还坚守着，跌不下去。至于大家手头股票，震荡的背后，做空主导力量有多大， 可以自己点这里进“博尔系统” ，然后再自己去量化，直接就能看到。

提前撤退要有数

另外，还有一点也是要注意的，有些股票看似做空力量不大，股价震荡中也能扛住，但是突然做空力量会大幅增加，然后变为破位的快速下跌。而产生这种情况的原因，就是因为股票里面，很多投资者还在扛的同时，机构资金先放弃了，这样就很容易引发溃败。

对于机构资金的提前放弃，大家也可以到应用商店下好“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，自己去量化“机构库存”，机构放弃的股票，往往橙色的“机构库存”在震荡中就消失了。而消失之后，很容易出现，突然的做空力量加大，股价快速下跌。但避开了这种状态的股票，也就很大程度上，避开了有可能突然下跌的股票。另外，眼下就是一个靴子不断落地的过程，哪怕靴子多一点，但只要消化掉这些利空，后面就是雨后彩虹了。Hold住了。



