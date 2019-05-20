下一周的行情，应该是充满了悬念，从点位上看，2850点，属于可上可下的位置，从2440到3288，现在的位置正好处于中轴之上，这个位置向上向下都成立。但也正是这个原因，所以周末的时候猜测后面行情是向上，还是向下的朋友好多。对此我一直和那些朋友说，别去猜了，做好自己，别出错，比看准市场要有用的多。之所以这么说，因为这种位置上，心理、股票要做到双防。心理上一旦形成思维定势，就会错了都不知道自己在犯错。比如，炒股，质疑和自信都是必不可少的，但如果自己的心理被怀疑所控制，哪怕有好迹象都会视而不见；而如果自信过了头，哪怕看到坏的迹象都是置若罔闻。

别骑着牛股怨牛股

大的错误，往往都是在这种状态下发生的。而要避免，这点只能自己去提高，外力只能起到提醒的作用，要跳出误区还得靠自己。比如大家手头有个股票，买完之后就后悔，觉得买错了。但因为套牢，又不舍得走，于是一个劲的后悔。遇到这种情况，千万不要因为股票跌了，就认定股票不好，可以到应用-市场，下个“博尔系统”APP， 或者从这里点击进入也一样 ，再自己去量化交易，很有可能，让自己后悔的买进，其实并不差，只是股价一时下跌，但机构资金不断的积极参与这个股票，而这点用系统量化一下交易，能看的很清楚。





下面这种状态，就是上面我形容的那种，别看下跌，但机构参与越来越积极，这种下跌，往往只是一时的，后面收复失地的速度也是很快的。

眼下，我估计很多朋友手头股票也在下跌，有些股票的下跌可能幅度还不小，要是此刻心里后悔，那最好去量化一下。免得骑着牛股怨牛股。

牛市熊股

而另一方面，股票上要防的，就是牛市熊股。牛市这点，毋庸置疑。任何一个个能够吸引资金，能够让股票高估的行情，都是牛市。2019年以来，一直在吸引资金进入，同时从5G到人造肉，哪个没有炒到高估？但买到的，如果是牛市熊股，行情再好也没用了。而这种“牛市熊股”的典型特征就是很长时间没有机构资金关照，哪怕涨的快，橙色的“机构库存”都处于消失状态。

2800上方这种中轴位置，最低的要求就是大错不犯，什么是大错？心理上形成思维定势，一条道跑到黑；股票上抓着牛市熊股，一直抱下去不动。对于这两点，大家可以自己下好“博尔系统”APP， 或者直接点这里进入 ，自己再去量化，就算不能根治这两种大的错误，但起码可以在很大程度上避免犯这样的错，而行情的中轴位置，少犯大错，那么涨涨跌跌，也不算啥，过几天就过去了。







