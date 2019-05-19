现在这个市场，用不着特别关注消息，不然容易被消息牵着鼻子走。实际即便没有这些消息，A股在一季度大涨之后，都有很强的调整需求，换个诱因，同样会下跌。而下跌之后，再次利用消息，就是各路资金借题发挥的时候，有的会更积极的参与，有的会原形毕露。大家清楚这个局面，就要有取舍，不能靠蒙大运。股市里想靠运气时，往往是没运气的。

所以这一次，已经不用去猜下周一会不会再度V型涨回来。因为4月份的下跌调整是很快的。很多人就算想跑，都没来得及反应过来，所以成交量下跌以来也是下降很快。普通投资者都不动了。这时候想快速往上去收复失地，对于个股来说或许有意义，但对于整体市场中的那些做空资金，快速涨回去就啥好处都没了。跌下来，图个啥？从时间上说，那些资金都会支持震荡的。

两周震荡的特点

上周到本周，指数震荡频率非常快，从上周算起，已经经历了两涨三跌。而如此频繁的涨跌，让市场的多头、空头都有足够的时间和机会进行发挥，然后就取决于他们的力量对比的，而这其中，机构资金的态度是非常重要的。这方面通过量化，能看到交易力量对比的结果，大家也可以到应用-市场，下个“博尔系统”APP，或者点这里进入也一样的，再自己量化自己的股票。这段时间的反弹中，有的股票，能量化出越来越多的“机构库存”，说明机构资金参与积极。这种股票反弹中即便遭遇回落，依然会有很强的后劲。如同下图里的股票。

但同样，也可以也会看到，一些股票根本就没有橙色的“机构库存”，就是最近不愿意积极去参与，而机构资金放弃，结果通常不会好。

谁都清楚，股市里亏亏赚赚都是很正常的，真正要预防的风险，是持续调整让自己本金严重损失的风险。而这种风险，一多半都出现在“机构库存”消失的股票上，手头的股票有没有机构动作，只要上应用商店，去下个“博尔系统”APP， 或者直接点这里进系统去量化 “机构库存”就行。没库存的股票现在很容易跌的没底，因为1季度涨了很多，这些股继续下跌，不是没有空间。这要是不去预防，都木已成舟，回头想跑都来不及。接下来就是两种状态的进一步发展，紧要的还是大家自己是否看清。







