周五下跌之后，周末的时候我也问了不少朋友，发现基本没昨天没什么朋友在动作，为什么没动，不是因为跌的太快没反应过来，而是因为纠结，并且是各有各的纠结，手头强势的股票，不舍得跑，现在强势的股票不多，生怕一跑就涨起来。手头弱势的股票，也吃不准，已经跌很多了，跑掉干嘛？跑掉无非就是换股，可万一换的进的没涨，换出的乱涨，这不是自找没趣吗？



而还有几个朋友，手头多是震荡走平的股票，在周五的下跌中也没动，因为前几天就在等，看着很多震荡的股票都涨上去了，而自己的没涨。虽然不舒服，但要是一跑，股票涨了，更难受，所以也不动。

无奈的抉择

其实这样的不动，都是无奈的选择。根本上说就是看不清，也就只能选择不动。对于几个拿强势股的朋友，因为很少，我也没多说，但对于拿弱势股和平势股的朋友，当时我是请他们到应用-市场，下个“博尔系统”APP，然后要他们多去拿系统量化当前机构资金的行为，机构行为量化出来，纠结、无奈可以少许多，直接就是该加的加，该减的减。

当时我和那些朋友说，市场跌下来，其实4月下半月开始回落，还是属于普遍回落，多数股票都跌，那么均在每个股票上，也算太多，都是10%~20%的幅度。但股市的自身规律决定了，不可能大家表现都差不多。肯定是越到后面差距越大，弱势的股票，有的只是虚跌，后面很快能回上去，而有的后面还会更弱，相当一部分股票会回吐1季度所有的涨幅。而两者直接的区别就是，前者机构行为伴随下跌越来越积极，后者伴随下跌，积极的机构行为，完全看不到。下面图里，就是这两种股票的区别。









上面图里，橙色的“机构库存”，体现的就是积极的机构行为。越来越多，自然跌下来之后，反击不会差；而越来越少，到后面干脆机构库存消失的股票，真的就不好，哪怕途中也有反弹，但很容易再去创新低。手头股票最近在下跌的话，大家也可以点这里进“博尔系统”，再自己去量化，机构资金的行为和态度，都是很清楚的。

平势，并非平淡

至于对于平势的股票，我当时也和那些朋友讲，现在是有很多震荡走平的股票，突然就向上涨了上去。但实际上，震荡之后破位下去的股票，现在也是很多很多，不要视而不见。而这些股票走势的背后，同样是机构资金的取舍。有的就是震荡中，“机构库存”越来越多，但有的就完全不行，“机构库存”照样消失。







