五一节里，回顾一下四月，在看看五月有什么是关键。其实有一个可以总结的就是，四月行情猜顶底，猜方向反而会失误更多，而5月行情更是如此。4月的时候我挽回了好几个朋友的失误，原因就是那些朋友仓位确实很重，又碰上市场震荡，就像本周一的行情，上下都有30点的波动，上涨的时候，觉得应该短期调整已经完毕。而下跌的时候，这就是骗承接盘进场，后面还得破位下去。这种感觉，看着行情难免都会有。







重仓绷不住，少去猜

问题是，这个几次上上下下之后，彻底看不清了，加上那几个朋友仓位还很重，自然是有点吃不消。这还不算，外加“五穷六绝”这个词老是在脑子里面闪现，结果就是，自己想想还是太平点，万一破位下去损失就大了，还是别折腾了，绷不住就先跑了再说吧。好在他们当时问过我，我就请他们先到应用市场里，下个“博尔系统”的应用，自己去量化一下手头股票的机构动作，如果量化出来“机构库存”还在增加，那么基本不用去考虑，会不会破位再下去。

4月假象多，5月更折腾

结果有两个朋友也确实就去量化了，一量化下来，果然机构库存还在增长，也就等了等不走了。下面图里橙色的就是机构库存，如果量化不出积极的机构行为，“机构库存”是不会提升的。结果就是坚持了没走，结果昨天表现就是一个大逆转，股价就结束盘中回落反身向上，还收在了一个高位。实际上，大家自己如果把“机构库存”的变化给量化清楚了，现在大部分明显的错买错卖都能规避。我也希望更多的朋友别再落水。







之所以这么说，并不是因为接下来的行情，就一定不会出现“五穷六绝”，实际上，1季度大涨，4月份又震荡回落之后，5月份个股跌20%、30%都是完全可能的。但显然在眼下你真要本轮行情的新进资金，一齐撤离股市，也是很难的。所以很多股票的下跌，很可能另有所图，盘中很可能就存在变局。上面图里两个都是那几个朋友手里的股票，要是上午买了，立马就是几万元就飞了。接下来大家手头股票，遇到什么盘中的回落，单日的调整， 都可以点这里进“博尔系统” ，再去量化一下，毕竟股票不会天天涨不回落，但回落中，如果量化出来，“机构库存”反而在增加的话，基本都是在骗抛盘。

下跌不是随便捡

另外，最近的震荡里，发现现在还在重仓的朋友，本来想趁着行情至少能看到3500或者4000点，但不成想行情反复震荡，4月一跌就怕套。实际他们心慌的股票，我自己去量化一下，其实机构库存都显著存在。于是我还是拿养孩子来打比方，拿股票就好比养孩子，爸爸1.9米，妈妈1.8米，孩子小学时只有1.3米，父母会担心孩子日后长不高吗？显然不会的，因为基因摆在那里。而股票也是一样的，机构库存不断增加的股票，里面肯定有大量积极的机构行为。那比很多散户当道的股票，好上了N倍。前车之鉴好多，看下面的图，大家就明白。



当时，给那朋友看了不少震荡中，因为“机构库存”消失，然后无缘无故跳水的股票。其实对大家手头下跌的股票也是一样的，可以到应用商店，下好一个“博尔系统”APP，或者直接点这里进入，要是下跌中，能量化出“机构库存”不断增加，那确实可以考虑是不是被卖过头了，但如果“机构库存”处于消失状态，机构都不管了，要不要持有，真得自己好好考虑一下了。另外，5月数据的问题，大家也一定要多留神，现在3000~3200点的区域，是个可上可下的区域，机构资金的腾挪余地很大，真要是机构不管的品种，跌下去的幅度，真是不能轻视的。