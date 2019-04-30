4月收官，先简单说两句，其他节日里继续说。

市场就一句话：五穷六绝预期，导致4月下旬的快速下跌。但五月真的会“穷”吗？就眼下的大环境，更可能是，由于普遍存在“五穷六绝”的预期，而导致多数人买股不积极，对想买的机构资金是舒服的。所以五月恐怕“不穷”，而是“藏富”。

技巧：

今天指数是一个小涨，这种时候个股1月以来至今，是否还维持一个强势，有个小技巧可以用，就是看自己股票是不是均线在多头排列，多头排列的均线下，3月的调整是震荡，4月的调整是回落，如果4月回落的位置，比3月调整的末端，均线系统中更靠近短期均线，那么，就是强势状态。具体下面图一看便知。







典型机会：

由于之前两周是明显的调整，因此典型的机会，就是调整中，机构反而参与非常那个积极的股票。这种积极，可以通过博尔系统来进行量化后发现。博尔系统，我2011年用到现在，还不错。大家可以到应用商店，下个“博尔系统”的APP，自己就能去量化。