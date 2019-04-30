早上收盘，行情依旧还是小折腾，历经昨天的一战，所以早上豪言壮语的朋友明显少了很多，虽然都觉得“五一”假期前应该行情会好一点，但下午会如何，有自信的人不多。尤其一个刚入市不久的新股民，本来是觉得行情好了，才凑热闹。结果进来进来才发现，不是真不是那么好做的。他跟我说他现在的处境，好比一只小鹿身处森林，明知老虎就在附近，却看不到。即便知道风险，也只能紧张的左顾右盼，但突然间，都没反应过来，大老虎扑上来，把他给抓住了。



猎鹿的局面

那朋友的比喻确实打的很形象，我当时跟他说，无论市场高低，只要你没有看到市场正在发生什么，都会像那只小鹿一样，一步小心就被老虎捉到。我请他到应用商店，下好一个“博尔系统”APP，再拿博尔系统来自己去量化机构动作，因为眼下的打老虎，显然是躲在暗处，企图心又很大机构资金。

厉害的反击

之所以说机构的企图心大，其实大家就看最近折腾中反击厉害，表现抢眼的股票就清楚。并非这些股票一直上涨，不曾有过调整，而是调整虽然幅度不小，但拿博尔系统去量化调整背后的交易，首先就能量化出橙色的“机构库存”，说明确有积极的机构行为。并且再去量化主导交易的力量，显示为蓝色的空头回补主导，说明在目前的调整中，机构行为导致了交易被空头回补所主导，显然这是机构低吸的表现。而低吸之后的反击力量，大家看下面图里的股票就清楚。

而眼下这种调整，虽然很多个股其实比上证的调整厉害的多，但去量化一下交易，就是机构在低吸的局面，这种股票一个没注意，卖了，很可能就是一卖就涨。 这方面大家可以自己点这里进“博尔系统”，然后自己去量化的。

抗跌背后有学问

另外我还和那朋友说，新手炒股最怕新而上学，看到我说很多股票下跌背后是低吸，于是一闭眼，只要下跌，机构现在就是低吸。并且自己也觉得道理对，那么低了，机构怎么会不低吸？实际上，别说猛跌的，就算一些股票不肯跌，很抗跌。背后也未必一定是机构扛着。有些股票去量化，很可能“机构库存”就处于一个消失的状态，而“机构库存”消失，就是机构不干活、不管，或者早就跑了。这种股抗跌只是偶然一时，跳水却几乎是必然的。