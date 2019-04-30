

昨天的行情，盘中搞晕了很多朋友，因为上下30点，大幅震荡不说，还三次翻红，三次翻绿。红得时候，看上去就像调整到位，但绿的时候显然又像是套人。而判断随着波动而改变，不晕才怪了。



上面图里，就是几个朋友看盘时候的感受。看我文章的朋友也可以对照一下自己，如果今天看盘也是类似的心理状态，那么接下来最好是跳出盘中的变化，换个眼光就看市场。否则被市场牵着鼻子走，结果多半都是不会好的。

上错车、下错站

所以，聊的时候我跟他们说，现在的行情，并不能，但自己不要 “上错车，别下错站”，就今天，下午反弹翻红的时候，上错车的人不在少数，有些朋友们问我股票，我一看，，正好都是今天下午翻红之后进场的，然后最后1个小时跌下来，跑都没法跑。当时我请他们，先到应用商店，下个“博尔系统”的手机应用，自己下个“博尔系统”的手机应用，再去好好量化手头股票。一小笔损失无碍大局，但后面要是继续乱坐车，损失可就越来越大了。而这点，把交易量化清楚之后，至少什么车不能做，什么站不能下，很容易就能理清楚。下面我仔细说。

选对车，很重要

3100上下的位置，选对车很重要，2400的时候，哪怕车破点，也一样能开。但到3100附近，调整之后再上涨上涨，动力不足，可就难涨了。而什么车动力强劲？不管股价是涨是跌，至少机构在积极的折腾，那问题就不大。就像下面橙色的是“机构库存”，他是对积极机构行为的量化，有些股票在今天调整中，机构库存始终存在，有些却消失了。

就像上面图里，左边那个股票，虽然折腾很大，但一路折腾，一路有“机构库存”。说明机构一直在持有这个股票。这种股持有，问题还不大。但右边那个股票的状态，就是机构库存消失，机构对上涨显然不认可，所以才会突然下跌。我建议几个朋友赶快自己去量化一下手头股票的交易。接下来同样要坐车，遇到回落都是正常的，但标准一定要盯牢，这点大家点这里进入“博尔系统”，首先量化有没有“机构库存”，这种行情，虽然不奢望翻倍再翻倍，但股票没机构动作，还是不能忍受的。

遭遇反复，不下错站

另外还有一个要注意的就是别下错站，股票买对了，但买卖操作给搞错。我也提醒一下大家，有些股票，接下来的就算会有调整，也就是稍微暂时停顿一下，后面还会涨，而这种股票，不管怎么停顿，“机构库存”恐怕就是不断增加的。这种股，一下车，多半就是下错站了。

实际上，除非是牛市的疯狂期否则能赚的也就是自己能看得到、抓得住的钱。稀里糊涂赚钱总是难的，这方面，大家可以先上应用商店，去下个“博尔系统”APP，或者直接点这里进入，量化“机构库存”现在机构动作不清楚，很容易原本赚一把再走的，看到一跌，没赚到就干脆改波段了，结果等半天继续跌下去。或者自己打算一路拿着的，看到回落也不管不顾，结果机构库存都消失了，还等下一轮上涨，就会从赚钱变套牢。





