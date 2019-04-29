行情下跌，个股正在做出选择，并且这种选择，会深深影响到5月份。以上这句话，是我对很多朋友问我的，关于行情走向问题的回答。之所以这么说，自然是看了数据之后的结果。

选择哪个5%？

A股任何一波行情，总有5%的股票是走的最强，超过市场平均水平20%以上。同样也有至少5%的股票，表现会弱于市场平均水平20%以上。而个最近这段时间，恰恰表现好于市场20%以上的只有100家不到，表现弱于市场20%以上的也同样只有40家水平，这都偏低了。这说明，当前市场整体依旧是齐涨共跌的状态，但这种状态，不会持续很久，未来显然走强的股票一定会多起来，走弱的股票也一定会多起来，这是股市的基本规律。

三红三绿的背后

从这点上，再看今天的行情，三度翻红，三次翻绿。其背后，就是做多资金、空头资金都在市场里积极动作，一日内你方唱罢我登场。所以当前行情，资金的做多做空态度一定要看看清楚，这方面可以上应用商店，下个“博尔系统”APP，然后自己去量化，尤其是机构资金的选择，更是要特别关注，看到之后，后面自己关心的股票，会向什么方向发展，能更加清楚。

已经选择

首先，我自己拿系统量化下来，发现一批股票里面的机构已经做出了选择。有些选择坚决参与，有的选择早早离开。因为代表积极机构行为的“机构库存”，在一些股票里，即便之前震荡，都已经消失。而在另一些股票，即便现在在调整，机构库存都在增加。

前者说明机构已经不管这个股票了。而后者说明机构还在积极的参与这个股票，并且信心不减。那么两者相比，未来谁更光明？大家应该已经有答案了，而手头股票的“机构库存”是什么状态，也可以 点这里进“博尔系统” ，自己去多量化一下，也就看到了。而上面图里的股票，都是前车之鉴，接下来这种事情，也会一次又一次的发生。

正在选择

另外，还有更多的股票，里面的机构正在做出选择。前段时间，股票很高，获利盘很多，所以都是好汉不吃眼前亏，回吐、做空都有，但现在，很多股票明显下跌之后，有信心、有实力的机构动作已经发生了明显的改变，至少在今天调整的时候，开始回补股票，甚至做多股票了。这种状态显示在股票上，就是绿色做空主导之后出现了蓝色的空头回补，或者前两天已经空头回补，今天开始出做多主导（红色）。就像下面图里的股票那样。

以上这种交易状态，都可以到应用商店，下个“博尔系统”APP，或者直接点这里进入，然后自己去量化，机构有没有选择买回股票，也都是很清晰的。但同时需要注意的是，很多机构资金也正在做出另一种选择，继续做空，甚至打算一路做空，卖光算数。这样的股票，目前交易上，量化出来的结果就是连续的做空主导（绿色）。可能现在走势都下跌的类似，但由于机构选择的不同。后面的变化也会大不相同，所以眼下3100点之下的位置，对一些股票来说就是底，但另外一些，恐怕下面还有很长一段路要跌。





