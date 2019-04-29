4月行情马上收官，直觉上说，这次下跌搞不好又是一次白送礼。不少朋友跟我说，我的股票都还没怎么好好上涨，结果行情就开始连跌了。甚至已经有朋友看2800了。但对于这样的抱怨，我就和那些朋友说，走势人人都看到了，全知道的事情不需要深究，清楚每次明显的回调都会被借题发挥就足够了，这次回调也必然会被很多资金借题发挥。

谁会借题发挥

现在机构资金结题发挥不在少数，因为市场已经被激活，各种信息就不再多说了。这种情况下，虽然整体市场，普遍股票低点上来，有50%的涨幅，但不可否认，未来肯定还有表现很好的股票出现。所以对于那些有抱怨的朋友。我就请他们，自己到应用商店，下好“博尔系统”APP，看看自己买的时候，机构是不是在获利回吐？结果确实有朋友去看了，并且一看果然是的。而现在，下跌大家都看到了，下跌背后机构做空也是显然的，机构不做空也不至于这么跌，但都在做空吗？做空背后就没有变化了吗？这不量化真的就看不到了。而量化一下，就能发现，不少机构，在下跌中的行为在改变。

下跌中的准备

下跌中机构行为的改变怎么来量化？一是看“机构库存”，因为“机构库存”是对积极机构行为的量化，机构有积极行为，必能量化出机构库存。二是，机构的动作，对交易造成了什么样的结果。这也只要一量化就清楚，如果是做空主导，那就是绿色的，但如果量化出蓝色，那就是空头回补主导了。说明机构又正在把股票买回来了。





大家看上面图里股票的表现，其实就是机构常用的招法，涨上去的时候，开始获利回吐，暗中跑点，跌下来的时候，空头回补买点，这样差价就给他们赚到了。大家自己点这里进入“博尔系统”，有没有“机构库存”，是不是空头回补了，一眼就看清了。如果周五回补了，下周一借着市场还在担心下跌，还不抓紧机会借题发挥一把？

不要去白送礼

另外，有些股票是不能因为股价便宜，就觉得能后面一定会涨上去的。虽然我知道有很多朋友就拿这一点给自己鼓劲的。但实际那些股票如果去量化，连“机构库存”都消失了，而“机构库存”一旦消失，就说明要么机构跑了，要么机构休息不管了。考虑到本身2440上来的这把反击，就是在各种利好预期下引发的。在这种状态下，如果机构资金还不管，“机构库存”继续呈现消失状态，确实要小心。并且速度快、时间长的调整，往往在“机构库存”消失后产生。

现在盘面上已经看的很清楚，只要机构资金不管指这个股票，那接下来依旧是只要市场稍一回落，少许的投机，割肉盘离场，就能引发大跌，根本扛不住。所以股价便宜当然好，但最好大家先上应用商店，下个“博尔系统”APP，或者直接点这里进入，来量化清楚到底有没有“机构库存”，只要机构库存不出现，一次接一次的下跌都是不可避免的。行情现在的位置关键，接下来就看机构在介入谁，推动谁。但没库存，跌起来真不好说，大家自己拿系统看了股票都知道。总之好股、烂股人人清楚，别白白送礼就行。

