从涨跌幅来看，本周下跌股票3200家以上，基本是普跌局面。但真实跌幅大于10%的股票，其实也就1000家多一点，不到1100家。这个比例比不算高，跌20%的40家都不到，也就是说真正大跌真的很少。从这点上讲，乐观点说，从1月到4月，行情一口气涨了800多点。调整个150点不正常吗？只不过是，之前多次都是跌个两三天调整就结束了，而这次连跌5天，有点超预期而已。

第6次的意外

所以，有些朋友这两天就是比较慌的，前几次下跌时，他们都买进去，并且都赚了。这次买进去结果套牢了。所以问我，是不是这次下跌和之前的调整完全不一样了，行情变了？对此，我让他们不要瞎猜，先到应用商店，下个“博|尔|系|统”APP，自己去量化交易。因为市场确实有变化，但看清之后，却并非跑就是对的，很可能自己手头的股票是不用跑的。

首先，这轮行情1月以来，经历过多次回落，期间一共出现过6次空头回补，下面图里蓝色的便是。说明每次调整，只要一跌，就有资金在下跌后承接。这说明交易本身是非常积极的。关键就是当时回补主要是谁引发的。前5次空头回补，都伴随着橙色的“机构库存”。说明这种回补，机构资金在里面起了很大的作用。



而第6次空头回补出现，也就是4月24日空头回补的时候，是没有橙色的“机构库存”，说明那天的探底回升，机构资金总体是不活跃的，恐怕就是短线投机客，前几次屡试不爽的“跌百点加仓”，那天又整了第六次，但结果出错了。所以当时我也和那几个朋友说，大盘只是一个缩影，之前几次他们买股票赚钱，很可能就是踩对了机构资金的节拍，但这次恐怕就没踩对。这也是我让他去量化的原因。大家其实也一个样的，也可以点这里进“博尔系统”，再自己去量化交易的。

并非机构不干活

当然，我也和那几个朋友说，并非把你套牢了，就一定是机构不干活，或者机构跑了。有很多时候就是机构在借势洗盘。这种震仓洗盘，量化的特征也是很明显的。首先量化的就是“机构库存”，要是没“机构库存”，说明都没有积极的机构行为来照顾，奢谈震仓。而有了“机构库存”之后，也要清楚，“震仓”虽然必须有砸盘动作，但绝对是很有谱的砸盘，所以能够量化出做空主导（绿色），但做空不会持续不断，很快就是空头回补主导（蓝色）出现。构成一个砸盘吓人，但很快自己又空头回补的局面。

上面图里，右边那个之所不是震仓，就是因为虽然反复震荡，但没有机构库存，自然不是震仓。而不洗盘就想涨上去，是很难的。所以手头股票在显然在如果在震荡，震荡中是不是有震仓迹象，会直接影响到接下来的攻击力度。这方面，只要大家自己到应用商店，下好“博|尔|系|统”APP,或者直接点这里进入，再去量化一下，就能看到很多最近震仓的股票，即便这几天行情不好，但表现也比市场好了很多。未来行情也是如此，当成交量到过万亿水平之后，行情也不是想结束就结束的，因为里面涉及了太多的利益，谁都想在盛宴里吃上一口，但张三多吃一口，李四就少吃一口，散户多吃了，机构就饿肚子，所以不震仓洗盘也是不可能的。关键大家自己眼里要看的明白，那么再怎么震都用不着害怕。

