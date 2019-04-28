由于行情本周的下跌是挺快的，所以周五晚上开始讨论几乎就没停过。其中最有意思的是就是，周一如果直接反弹，自然挺好，但如果周一继续下跌，构成6连跌，那后面这种下跌，是不是给了一个非常好的低吸机会。结果朋友们的讨论，觉得如果周一开盘后慢点，那从跌60多点到30多点，再到跌幅更小，有减速的味道，那就不怕。但如果跌幅比较大，比如又是30多点，甚至更多，那完全不一样。说明做空力量没有减弱，那就不能抄底。

慢跌、快跌都不是问题

但我对那些朋友都说，千万不要纠结于跌的快、跌的慢。去年10份跌的跌的最快了，但实际转折就是从10月下旬开始的。涨跌速度不反应一切，甚至还会被人利用。眼下的局面，其实很清楚，有很多在短短3个月里都出现了大幅涨涨，70%、80%的一大把，涨几倍的都有，但这些股票就一定比那些涨的慢的未来潜力更大？显然是不一定的。所以调整之后，必然有资金的腾挪。然后一批股票展开新一轮的行情，而新一轮行情之前，眼下能看到的就是频繁的低吸动作，而这正是后面几天特别要注意的。这方面，大家可以上手机应用商店，下个“博尔系统”APP，自己来量化，能量化出橙色的“机构库存”，机构行为就能够看到。

反击的伏笔

之所以这么说，因为“机构库存”本身就是对机构积极行为的量化，能量化出“机构库存”，无论机构是做多做空，至少是在积极行动。然后如果再用“主导动能”功能量化机构行为导致的交易结果，此刻就能够看到，别看本周下跌了好几天，跌的股票一大批，但下跌背后机构投资者的行为并非都是抛出行为。实际量化出来，有的就是被蓝色的空头回补主导。那就说明就机构行为导致了交易上回补力量处于主导地位，显然机构在低吸。







这种低吸状态的股票现在我自己统计了一下，别看行情5连跌，但这种下跌中的低吸，应该不少的。而这种机构低吸行为，就是在酝酿反击的伏笔。自己的股票如果这几天也在下跌，下跌背后是机构在做空还是机构在低吸回补， 自己点这里进“博尔系统”，再 去去量化一下交易，可以直接看到，而下跌走势别后，能看到机构回补，这价值本身就很大了。

哪来哪去

当然还有一个情况，我也和那些朋友说了。就是一定会有很多从哪来回哪去的股票。因为这轮上涨，并非个个股票都值这个价，有很多就是为了逃跑，才猛烈拉上去的。这种股票，恐怕在调整之前，横盘、上涨的之后，机构已经有撤退的动作了。所以调整背后，有些股票机构库存已经是消失状态了。更有甚者，震荡没跌的时候，“机构库存”就已经是消失状态了，这说明机构要么是撤了，要么是不管了，往往根深的伤害在后面等着。



无论是现在5连跌，还是下周有可能出现的6连跌、7连跌，局面上就是就是鱼龙混杂，机构低吸和机构逃跑的走势此刻其实差别并不大，但接下来的差别肯定是不会小的，所以大家可以到应用商店，下个“博尔系统”APP， 或者点这里进入， 自己来量化的。把机构行为都量化出来了，就知道，此刻不是看到调整，就硬扛或者看都不看，不同的股票，需要完全不同的对策。对症下药了，就没有不能做的行情。所以不管后面是6连跌，还是7连跌，到时候最会有更多的股票，拐头向上，出现新一轮攻势。只是自己手头的股票要管好，不要在拐头出现之前，因为都是没有机构照顾的股票，导致显著的大跌，那等到行情上涨，都已经是大局已变，覆水难收了。



