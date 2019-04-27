周末，总结一下本周的下跌。本周这5天里，跌的股票不少，但大家也别觉得市场就瘟鸡了。其实回头看看，从1月到4月，行情一口气涨了800多点。调整个150点不正常吗？昨晚和有些朋友聊的时候我也说了，把眼光跳出本周的走势之外，看看资金面、信息面上出现大变化了吗？看到资金面大幅收紧了吗？显然是没有。因此本周的下跌，更多的就是心理变化。

昨晚上和很多朋友聊的时候，大家也罗列了主要的心理变化，比如都知道大涨之后总要回落，只是不知道是什么时候，但临近5月，五穷六绝的谚语，自然对心理会有影响。但真正一思考，这种思维几乎炒股的人人都能意识到。而全知道的东西，对股市的影响都是短暂的。

抱错股，从哪来回哪去

所以，我也和那些朋友说，只要资金面上没有大变化，不要奢望大盘能再来个从哪来回哪去。但个股上，确实因为前期的上涨，使得一批机构获利了结离场。个股的大跌确实存在，并且后面还会继续发展、扩散。这种情况下，抱对股票有惊无险，抱错股票，还得从哪来回哪去。面对这种情况，大家可以到应用商店，下个“博尔系统”APP之后，先去可以量化股票的交易。首先就是“机构库存”的变化，这样至少能清楚机构投资者的动向，然后和机构投资者保持同步，就容易抱对股票，少出错。

两类股少抱

现在抱错股票，基本两类，一类是震荡中，机构撤了。一类是上涨中机构撤了，这两类股，如果拿博尔系统去量化，明显就是橙色的“机构库存”消失了。而“机构库存”是对机构积极行为的量化，“机构库存”消失，当然不是好事。大家看下面图，左边那个震荡的股票，就是这种“机构库存”越来越少，最后消失了，右边那个是上涨重机构库存消失了。







而大家手头股票，无论现在是横盘，还是上涨后回落，要当心就是，这个过程中，机构的态度已经改变。这方面可以点这里直接进“博尔系统”，再来量化清楚“机构库存”的变动，危险的情况上面图里已经标的很清楚了。这样的股票再继续抱着，就是一错再错了。

跟大资金，近水楼台

而值得继续抱下去的股票，无论是震荡，还是冲高后的回落，都能明显量化出“机构库存”，虽然说“机构库存”存在，不代表机构一定做多，但一段时间里能一直有越来越多的“机构库存”，至少说明积极的机构行为也没干坏事。总比“机构库存”消失的股票值得持有。

大家碰到手头股票出现了冲高回落，或者震荡横盘拿不准方向的时候，也确实可以上应用商店，下个“博尔系统”APP来量化，或者直接点这里进入也一样“机构库存”是增多了，还是消失了。不说“机构库存”一直很多的股票一定必涨，但在抱这样的股票，赢面一定大，这是肯定的，毕竟机构投资者是影响股价最重要的。接下来很快进入5月份，一些心理层面的影响还会加大，但这点机构投资者肯定清楚，这种时候会不利用吗？一定会利用的。



